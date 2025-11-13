中 특허 굴기… 2024년 180만건 ‘전 세계 절반’

중국의 지난해 특허 출원 건수가 180만건으로, 전 세계 출원의 절반에 달한 것으로 나타났다. 13일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 세계지식재산권기구(WIPO)의 집계 결과 중국의 2024년 출원 건수는 전년 대비 15만3000건 늘어난 180만건이다.



지난해 전 세계적으로 370만건의 특허가 출원됐는데, 중국이 약 49%를 차지한 것이다. 미국은 60만3000건으로, 중국의 3분의 1 수준이다.

사진=AFP연합뉴스

지난해 출원된 특허 등록 건수 역시 중국 104만5000건, 미국 32만건으로 격차가 컸다. 전년 대비 특허 등록 증가 건수를 보면 중국은 12만4000건이었던 반면 미국은 4570건에 불과했다.



매체는 중국·인도·한국의 출원이 많이 증가하고 있다고 소개했다.



중국은 특히 인공지능(AI) 기술 패권 경쟁에 집중하고 있다. 선창위 중국 국가지식재산권국장은 지난 4월 “중국이 세계 AI 특허의 60%를 차지하게 됐다”며 “앞으로 AI·빅데이터 등 새 영역에서의 지식재산권 보호 규칙 구축과 AI 영역 국제 규칙·표준 완비 추진 등을 가속화할 것”이라고 밝힌 바 있다.

