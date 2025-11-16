톱모델 딸답다…장윤주 8세 딸, 긴 팔다리로 뉴욕 거리 장악

장윤주와 그의 딸 정리사 양. 장윤주 인스타그램 캡처

모델 겸 배우 장윤주가 뉴욕에서 가족과의 일상을 공개하며 8세 딸의 ‘완성형 비율’이 누리꾼들의 관심을 모으고 있다. 톱모델 엄마를 닮은 듯, 어린 딸이 뉴욕 거리에서 보여준 존재감이 단번에 시선을 끌었다.

장윤주는 11일 자신의 SNS에 “NYC”라는 글과 함께 여행 사진을 여러 장 올렸다. 남편 정승민 디자이너, 딸과 함께한 뉴욕 풍경이 담겼으며 특히 모녀가 나란히 서 있는 장면에서는 ‘모델 DNA’의 힘이 그대로 드러났다.

가장 눈길을 끈 건 장윤주와 손을 잡고 거리를 걷는 8세 딸의 모습이었다. 딸은 루즈한 데님과 오버핏 재킷을 매치한 편안한 차림에도 또래보다 긴 다리와 쭉 뻗은 실루엣이 돋보였다. 모자를 눌러쓴 채 자연스럽게 걷는 모습만으로도 존재감이 살아났고, 엄마와 나란히 선 장면은 ‘모녀 화보’ 같은 분위기가 연출됐다.

뉴욕 강변을 배경으로 한 가족사진도 눈에 띈다. 압도적인 마천루를 배경으로 아빠와 딸이 나란히 서 있는 모습은 청명한 하늘과 어우러져 엽서 같은 풍경을 연출했다. 딸이 두 손을 뒤로하고 서 있는 자연스러운 자세에서도 곧게 뻗은 다리와 균형 잡힌 라인이 자연스럽게 드러났다.

장윤주는 특유의 시크한 분위기를 자랑했다. 뉴욕 스카이라인을 배경으로 선글라스를 쓴 채 서 있는 모습은 도시의 고급스러운 감성을 담아냈고, 카페 앞에서 작은 컵 디저트를 즐기는 사진에서는 패턴 스카프와 블랙 톤의 스타일링이 어우러져 세련된 여행룩을 완성했다. 횡단보도를 건너는 장면에서는 긴 기장의 블랙 룩과 안정적인 보폭이 어우러져 본업의 아우라를 다시 한번 증명했다.

남편과 함께 찍은 커플 사진에서는 선글라스를 쓴 두 사람이 여유로운 미소를 지어, 여행지에서의 편안한 분위기를 전했다.

사실 장윤주 딸의 비율이 화제를 모은 건 이번이 처음이 아니다.

지난 8월 11일 장윤주는 “어머니가 뉘신지? 머리부터 발끝까지 쇼핑해서 바로 입음. 사줄 맛 난다!! 8살 리시야!!!”라는 글과 함께 딸과의 쇼핑 일상을 전했다. 사진 속 리사 양은 8살이라는 나이가 무색한 큰 키와 긴 다리, 균형 잡힌 비율로 화제를 모았다. 키 173cm에 다리 길이만 110cm로 알려진 장윤주를 닮아 또래를 압도하는 비율을 보여줬고, 누리꾼들 사이에서는 ‘타고난 모델 유전자’라는 반응이 나왔다.

앞서 6월 19일에도 장윤주는 모녀 사진을 올려 ‘비율 케미’를 보여준 바 있다. 벽돌 담벼락 앞에서 딸이 엄마에게 기댄 모습이 담겼는데, 편안한 자세에서도 모녀 특유의 남다른 기럭지가 자연스럽게 드러났다. 장윤주의 곧은 체형과 딸의 길쭉한 실루엣이 어우러진 장면에 팬들은 “이미 모델 가족”, “유전자 그대로”라는 반응을 남겼다.

4월 17일에는 장윤주가 딸의 패션 감각이 드러나는 사진을 올리며 눈길을 끌었다. 당시 SNS에 게시된 사진 속 리사 양은 메탈릭 재질의 점퍼와 패치워크 와이드 팬츠, 베레모에 꽃무늬 백팩을 더한 룩부터, 데님 팬츠와 화이트 재킷, 캡 모자를 매치한 차림까지 선보이며 또래답지 않은 스타일링을 뽐냈다. 장윤주는 옷을 고를 때 이제는 딸의 의견을 먼저 묻는다고 밝히며, 리사 양의 남다른 ‘안목’을 인정했다.

장윤주는 지난 2015년 4살 연하의 디자이너 정승민과 결혼해 2017년 1월 딸을 출산했다. 패션계에서 오랜 경력을 쌓아온 그는 런웨이는 물론 방송과 연기까지 활동 영역을 넓혀왔다. 최근 종영한 ENA 드라마 ‘착한 여자 부세미’에서 냉혹한 사이코패스 ‘가선영’ 역을 맡아 연기 변신에 성공했다는 호평을 받았으며, 작품 종료 이후에는 가족과 함께 여유로운 시간을 보내고 있다.

