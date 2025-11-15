황룡사 목탑에 깃든 신라여왕의 사랑

서라벌/ 권길상/ 쇼팽의 서재/ 2만900원

고대 신라의 찬란한 수도 서라벌, 그곳에서 하늘에 닿을 탑을 세우려 한 인간들의 이야기를 다룬 장편소설이다.

신라 여왕 덕만과 천재 목수 비목랑의 운명적 만남을 중심으로, 예술과 권력, 신념과 사랑의 교차점을 그려낸 웅대한 역사 서사다. 작가가 해외에서 목수로 일하며 얻은 경험을 토대로 쓴 것으로, 목수의 손끝과 여왕의 결단이 만들어낸 문명의 순간을 뜨겁게 되살린다.

소설은 월성의 잿더미 속에서 태어난 한 소년 비목랑으로부터 시작된다. 그의 아버지 순정은 신라 제일의 대목장이었지만, 사고로 세상을 떠나며 아들에게 “신라 제일의 목수가 되라”는 유언을 남긴다.



가난과 상처 속에서 자란 비목랑은 화랑 낭도로 성장하며 한 소녀 덕만을 만나게 된다. 훗날 여왕이 되는 덕만은 남성 중심 사회의 벽을 뚫고 왕권을 세워야 하는 운명을 지닌 인물이다.

두 사람의 인연은 세월과 전쟁, 권력의 소용돌이를 넘어 신라의 미래를 건 황룡사 9층 목탑 건립으로 이어진다. 황룡사 9층 목탑은 신라 선덕여왕 때 자장의 권유로 643년에 착수해 645년에 완공된 80m의 거대 목탑으로, 고려 몽골 침입 때 소실되어 현재는 초석만 남아 있다.



요즘 K컬처가 세계로 뻗어가고 있고 APEC의 성공적인 개최로 세계인의 관심이 경주에 쏠리고 있는 상황에서 작가는 소설로나마 황룡사 9층 목탑을 재건해 서라벌 전체를 부활시키기로 결심해 출간했다.

