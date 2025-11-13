인공지능 시대 예술 담론을 총정리한 아트코리아랩 페스티벌 개막

아트코리아랩은 ‘예술가의 프롬프트(Artists' Prompt)’를 주제로 인공지능 시대 예술 담론을 총망라한 ‘2025 아트코리아랩 페스티벌’을 11일 시작했다. 4일간 진행되는 이번 페스티벌은 아트코리아랩 지원으로 발굴된 실험적 작품과 협업 프로젝트 등 1년간의 성과를 공유하는 자리다. 국내 작가·기업 13팀의 인공지능, 강화현실, 가상현실 기반 창작물이 공개된다. 아트코리아랩 지원사업인 ‘기술 융합 오픈이노베이션’, ‘대학연계 아트&테크 창업 활성화’ 등 16건의 결과물도 전시돼 누구나 관람할 수 있다.
특히 인공지능 시대 예술의 현주소를 조망하기 위해 해외 초청작 3건과 국내 작가 작품 13건이 선보인다. 개막공연에서는 프랑스를 기반으로 활동하는 클라우딕스 바네식스가 인공지능과 XR을 결합한 퍼포먼스를 선보였다. 이 공연은 인공지능과 인간이 공존하는 새로운 시대를 몸의 움직임으로 표현하며 관람객에게 이색적인 경험을 제공했다. 아울러 국내외 전문가 27여 명을 초청해 예술-기술 창·제작과 사업화 분야에서 인공지능(AI)의 현재와 미래 방향을 조망하는 콘퍼런스도 열렸다.
서울 종로 트윈트리타워 아트코리아랩에서 14일까지 열리는 페스티벌은 누구나 자유롭게 관람할 수 있다. 일부 전시는 15일까지 연장 운영되며, 상세 프로그램 및 전시 관련 내용은 예술경영지원센터와 아트코리아랩 공식 누리집에서 확인할 수 있다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지