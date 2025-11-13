부천서 트럭 시장 돌진해 2명 사망…운전자 긴급체포

경기 부천 재래시장에서 트럭이 돌진해 2명이 숨지고 18명이 다친 가운데 60대 트럭 운전자가 경찰에 체포됐다.

13일 경기 부천시 오정구 원종동 제일시장에서 주행 중인 트럭이 상점으로 돌진해 20여 명의 사상자가 발생했다. 오정경찰서에 견인된 해당 차량의 모습. 뉴시스

경기 부천 오정경찰서는 교통사고처리특례법상 치사상 혐의로 60대 운전자 A씨를 긴급 체포했다고 13일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 10시55분쯤 부천시 오정구 원종동 제일시장에서 트럭 돌진 사고를 내 70대 여성을 숨지게 하고 18명을 다치게 한 혐의를 받고 있다.

소방 당국은 부상자 18명 중 3명은 긴급환자(의식장애), 6명은 응급환자, 나머지 9명은 비응급환자로 분류했다.

박금천 경기 부천소방서 현장지휘단장은 현장 브리핑에서 “(사고 트럭 운전자는) 처음에 28m 후진을 했다가 150m 직진을 하면서 사고를 냈다”고 밝혔다.

박 단장은 또 사고 원인과 관련해 “운전자는 ‘급발진’을 말했는데 달리는 차량의 폐쇄회로(CC)TV를 봤지만 정확하게 확인하긴 어렵다”고 설명했다.

그는 이어 “운전자가 음주 상태는 아닌 것으로 파악했다”며 “(돌진 과정에서) 점포를 치면서 나가지는 않고 (시장 내) 길을 가면서 사람들을 치었다”고 덧붙였다.

