한국 정부, 별도 사도광산 추도식 21일 개최…올해는 실내 행사장 마련

올해도 한국 정부가 별도로 추진하는 사도광산 추도식이 21일 일본 니가타현 사도시에서 열린다.

외교부는 13일 사도광산 현지에서 강제동원 한국인 희생자를 위한 추도식을 올해는 이달 말 개최한다고 밝혔다. 이혁 주일본대사를 정부 대표로 한 추도식에는 유가족과 정부 관계자들이 참석한다.

현재까지로는 유가족 11명 정도 참석할 예정으로 알려졌다. 지난해와 비슷한 인원이다.

올해 추도식은 11월 말 사도섬 내의 해당장소 기후가 열악한 점 등을 고려해 추도식 본행사는 유가족들이 머무를 호텔 내 행사장에서 진행할 것으로 전해졌다. 현장 상황 상 야외에 행사장을 마련하기도 여의치 않은 점도 고려된 것으로 보인다.

추도식 이후에는 한국인 노동자 관련 주요 장소들을 방문해 사도광산 한국인 강제동원 피해자들의 희생을 추모할 계획이다.

이는 지난 9월 13일 일본이 자체적으로 개최한 추도식과 별도로 열리는 것이다. 한국 정부 별도 추도식 관련 내용에 대해 일본측도 일정과 장소 등을 전달받는 등 소통은 계속 이루어졌다고 외교부는 전했다. 이와 관련 특별한 일본측의 반발은 없었다고 한다.

한·일 정부가 별도로 추도식을 진행하는 것인 만큼 일측에서 주요 인사의 참석이 이뤄지는 것도 불투명해 보인다.

일본 정부는 지난해 사도광산을 유네스코 세계유산으로 등재할 때 한국 측에 노동자 추도식을 약속했지만, 정부는 지난해에 이어 올해도 일본측 추도사에 조선인 노동의 강제성이 충분히 담기지 않을 것으로 보고 이에 불참했다.

