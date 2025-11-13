[수능] EBS·입시업계 "국어, 작년과 난이도 유사…독서에서 변별력↑"

13일 시행된 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 국어영역은 2025학년도와 비슷한 난이도로 출제된 것으로 분석됐다.



EBS 국어 대표강사인 천안중앙고 한병훈 교사는 이날 정부세종청사에서 열린 2026학년도 수능 국어영역 출제 경향 브리핑에서 "올해 국어 난이도는 작년 수능이나 올해 9월 모의평가 사이에 있다"며 "작년 수능과 더 유사한 난이도로 보인다"고 말했다.

한병훈 덕산고등학교 교사(오른쪽)가 13일 정부세종청사 교육부 브리핑실에서 2026학년도 대학수학능력시험 국어영역 출제경향 분석을 하고 있다. 왼쪽은 윤윤구 한양대사범대학부속고등학교 교사. 연합뉴스

한 교사는 "작년 수능에서 국어는 모든 영역에서 난이도가 고르게 배치됐다"면서 "반면 올해 수능은 독서의 난이도가 오르고 문학 등 선택과목의 난도는 낮아져서 전체적으로 적정한 난이도를 유지한 것으로 본다"고 말했다.



작년 수능 국어 영역은 표준점수 최고점이 139점으로 역대 가장 어려웠던 재작년(150점)보다 11점이나 하락하며 전년보다 쉬웠다는 평가를 받았다. 다만 140점대를 유지한 만큼 평이하면서도 변별력을 갖췄다.



올해 6월 모의평가는 표준점수 최고점이 137점, 9월 모의평가는 143점으로 작년 수능과 난이도가 비슷했다.



표준점수는 개인의 원점수가 평균 성적과 얼마나 차이 나는지를 보여주는 점수다. 통상 시험이 어려워 평균이 낮으면 표준점수 최고점이 상승하고, 시험이 쉬우면 하락한다.



한 교사는 "이번 수능은 작년 출제 경향을 유지하면서 다양한 난이도의 문항을 고루 출제해 변별력을 높이려 한 것으로 보인다"며 "공교육을 통해 꾸준한 독해 연습과 EBS 수능 연계교재(수능특강·수능완성)을 충실하게 학습하는 것이 중요하다"고 강조했다.



EBS 연계율은 53.3%로, 총 24문항이 EBS 교재와 연계된 것으로 분석됐다.



특히 독서는 4개 지문 모두, 문학은 8개 작품 중 3개 작품이 EBS 수능 연계교재에서 출제돼 실제 수험생이 느꼈을 연계 체감도는 더 높았을 것으로 보인다.

2026학년도 대학수학능력시험일인 13일 서울 종로구 경복고등학교에 마련된 고사장에서 수험생들이 시험 시작을 준비하고 있다.

변별력이 높은 문항으로는 독서 8·12번, 문학 34번, 화법과작문 40번·언어와매체 36번 문항 등이 꼽혔다.



특히 열팽창과 관련된 여러 개념의 의미와 관계를 파악해야 하는 독서 12번이 수험생들에게 상당히 까다로웠을 것으로 평가됐다.



한 교사는 '과학 지문인 독서 12번이 수험생들에게 킬러 문항으로 느껴졌을 수 있지 않으냐'는 질문에 "국어에서 킬러 문항이라고 한다면 지문에 아무런 근거를 주지 않고 과도한 추론을 요구하는 문항"이라며 "독서 12번은 문제를 풀 수 있는 근거가 명시적으로 지문에 있다. 어려움은 있을 수 있으나 킬러 문항이라고 할 수 없다"고 답했다.



입시업계에서도 EBS와 비슷한 평을 잇달아 내놨다.

2026학년도 대학수학능력시험 국어영역 정답표 홀수형 정답표. 한국교육과정평가원 제공

2026학년도 대학수학능력시험 국어영역 정답표 짝수형 정답표. 한국교육과정평가원 제공

종로학원은 "어렵게 출제됐던 올해 9월 모의평가보다는 다소 쉽고, 지난해 수능 수준과 비슷하게 출제됐다"며 "전반적으로 변별력 있는 문제가 나왔다"고 평가했다.



이어 "독서 지문이 수험생들에게 어려웠을 것으로 추정된다"며 "특히 8번(사회·법), 15번(인문·철학), 17번(인문·철학)이 고난도 문항"이라고 분석했다.



김병진 이투스 교육평가연구소장은 "독서의 난도가 높고 문학과 선택 과목은 상대적으로 낮은 편"이라며 "전년도 수능보다는 어렵고 올해 9월 모의평가보다는 쉬운 편으로 보이는데, 독서 문항을 어떻게 해결했느냐가 관건으로 보인다"고 말했다.

