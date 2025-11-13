[수능] 출제본부 "국어, 교과서 기초해 출제…시험 준비 부담 경감"

2026학년도 대학수학능력시험(수능) 출제본부는 13일 1교시 국어 영역과 관련해 "대학 수학에 필요한 국어능력을 측정하는 문항을 출제하고자 했다"고 밝혔다.



출제본부는 이날 '2026학년도 수능 영역별 출제 방향 1교시 국어' 보도자료에서 "국어과 교육과정과 교과서에 기초해 출제함으로써 학교 교육의 정상화에 기여하고, EBS 수능 교재를 연계해 출제함으로써 학생들의 시험 준비 부담을 경감하고자 했다"고 강조했다.

또 "'독서', '문학', '화법과 작문', '언어와 매체' 등 출제 과목별 교육과정에서 제시한 목표와 내용을 바탕으로 하되, 폭넓고 다양한 국어 능력을 평가하기 위해 다양한 소재의 지문과 자료를 활용해 출제했다"고 설명했다.

2026학년도 대학수학능력시험 국어영역 정답표 홀수형 정답표. 한국교육과정평가원 제공

2026학년도 대학수학능력시험 국어영역 정답표 짝수형 정답표. 한국교육과정평가원 제공

다음은 출제본부가 밝힌 국어영역 문항 유형.



◇ 독서



공통 과목인 독서에서는 17개 문항이 출제됐다.



'독해 능력에 대한 관점'을 소재로 한 독서 이론 지문(1∼3번), '법 해석 방법과 보증 계약'을 소재로 한 사회 지문(4∼9번), '열팽창 현상과 액추에이터'를 소재로 한 과학·기술 지문(10∼13번), '인격의 동일성에 관한 다양한 관점'을 소재로 한 인문 지문(14∼17번) 등 다양한 분야 소재들을 활용해 문제를 냈다.



◇ 문학



역시 공통과목인 문학에서도 총 17개 문항이 출제됐다.



작자 미상의 '수궁가'를 제재로 한 고전 소설 지문(18∼21번), 이시영의 '그리움', 고재종의 '감나무 그늘 아래', 이이의 '최립에게 주는 글'을 제재로 한 현대시와 고전 수필 복합 지문(22∼26번), 박태순의 '독가촌 풍경'을 제재로 한 현대 소설 지문(27∼30번), 구강의 '북새곡'과 작자 미상의 사설시조 두 편을 제재로 한 고전 시가 지문(31∼34번) 등 다양한 갈래의 작품들을 활용해 출제했다.



◇ 화법과 작문



선택과목인 화법과 작문은 총 11개 문항이 나왔다.



화법에서는 '풍혈지에 대한 발표'를 제재로 한 문항(35∼37번), '웹툰의 영상화 유행 현상에 대한 방송 대담과 학생들의 대화'를 제재로 한 문항(38∼39번)을 출제했다.



작문의 경우 '웹툰의 영상화 유행 현상에 대해 비평하는 글'을 제재로 한 문항(40∼42번), '완벽주의적 자기 제시 성향에 대해 설명하는 글'을 제재로 한 문항(43∼45번)을 출제했다.



◇ 언어와 매체



역시 선택과목인 언어와 매체에서도 총 11개 문항이 출제됐다.



언어의 경우 '문자와 소리의 관계'를 소재로 한 문항(35∼36번), '문장 성분의 이해'를 소재로 한 문항(37번), '담화의 이해'를 소재로 한 문항(38번), '의존 형태소'를 소재로 한 문항(39번), '매체에 따른 언어 사용의 특성'을 소재로 한 문항(43번)을 출제했다.



매체의 경우 '도서관 상호 대차'에 관한 '온라인 알림 메시지'와 해당 서비스를 이용해 본 학생이 작성한 '블로그'를 제재로 한 문항(40∼43번), '문화 연구 동아리 학생들의 온라인 화상 회의'와 이를 바탕으로 제작한 '학교 온라인 소식지'를 제재로 한 문항(44∼45번)을 출제했다.

