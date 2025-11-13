[속보] ‘7년 만에 최대’ 55만 수험생 수능 시작…“적정 난이도 고르게 출제”

2026학년도 대학수학능력시험(수능)일인 13일 대구 수성구 대구여자고등학교 수능 시험장 앞에서 학부모가 수험생을 안아주고 있다. 대구=연합뉴스

2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 13일 오전 8시40분부터 전국 1310개 시험장에서 실시됐다. 올 수능은 전년보다 3만1504명 늘어난 총 55만4174명이 지원해 응시자 수로는 2019학년도 이후 7년 만에 가장 많다.

수능 출제위원장은 이날 “고교 수준에 맞춰 적정 난이도를 고르게 출제했다”며 “사교육 풀이 기술을 익힌 학생에게 유리한 문항은 배제했다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지