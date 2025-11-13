왕종근, 미리 유언 남겼다 "요양병원 보내고…"

아나운서 출신 왕종근이 건강에 대한 두려움을 털어놨다.

왕종근은 12일 방송한 TV조선 건강 예능물 '퍼펙트 라이프'에서 치매에 대한 막막함을 가족들 앞에서 솔직하게 고백했다.

왕종근. 사진=TV조선 '퍼펙트 라이프' 캡처

왕종근은 이날 방송에서 치매 검사를 받은 뒤 "난 미리 유언을 하겠다. (내가 만약 치매에 걸리면) 절대로 집에서 같이 고통받지 마라. 요양병원에 보내고 면회도 오지 마라"고 전했다.

"내 아들도 모르고 내 아내도 누군지 잘 모르면 그게 무슨 의미가 있겠냐?"고 반문했다.

왕종근의 아내 김미숙 씨 역시 "우리 둘이 건강해야 아들이 나처럼 고생을 안 하지 않겠냐"고 거들었다.

왕종근은 치매를 앓던 장모를 올해 먼저 떠나보냈다.

그는 "(치매를 앓은) 4년 간 모셨는데 올해 5월에 별세하셨다. 장모님이 계실 때는 온 가족의 관심과 시선이 모두 장모님께 집중됐었다. 떠나시고 나니 허탈하기도 하고 마음이 복잡하다"고 전했다.

왕종근, 김 씨 부부는 1994년 결혼해 슬하에 아들 하나를 두고 있다.

