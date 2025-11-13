G7 외교장관 "북한 완전한 비핵화 입장 재확인"

미국, 일본, 영국 등 주요 7개국(G7) 외교장관이 12일(현지시간) 북한의 완전한 비핵화 원칙을 지켜나가겠다는 입장을 재확인했다.



G7 외교장관은 이날 캐나다 온타리오주 나이아가라 지역에서 회동 후 공동성명을 내고 "유엔 안전보장이사회(안보리) 결의에 따라 북한의 핵·미사일 프로그램을 강하게 규탄하고 북한의 완전한 비핵화에 대한 우리의 의지를 재확인한다"라고 밝혔다.

11일(현지 시간) 캐나다 온타리오주 나이아가라온더레이크에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관 회의에 참석한 각국 외교장관들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교·안보정책 고위대표, 모테기 도시미쓰 일본 외무상, 이베트 쿠퍼 영국 외무장관, 장 노엘 바로 프랑스 외무장관, 아니타 아난드 캐나다 외무장관, 마코 루비오 미 국무장관, 요한 바데풀 독일 외무장관, 안토니오 타야니 이탈리아 외무장관. AP통신 제공

또한 북한의 가상화폐 절취에 대해 심각한 우려를 표하고 납치 문제의 즉각적인 해결을 촉구했다.



G7 외교장관은 앞서 지난 9월 23일 유엔총회 고위급 주간 회동 후 낸 공동성명에서도 북한의 완전한 비핵화 원칙을 확인한 바 있다.



한편 G7 외교장관은 러시아·우크라이나 전쟁과 관련해 "북한과 이란의 러시아에 대한 군사 지원 제공과 중국의 무기 및 이중용도 부품 제공을 규탄한다"며 이들이 러시아 전쟁 수행의 결정적인 조력자라고 지적했다.



장관들은 러시아와 우크라이나 간 즉각적인 휴전 필요성을 재강조하면서 "우리는 러시아에 대한 경제적 비용을 증대시키고 있으며, 러시아의 전쟁 노력을 재정적으로 돕는 국가와 단체를 향해 제재 부과를 살펴보고 있다"고 압박 수위를 높였다.



수단 내전 사태와 관련해서는 수단 반군 신속지원군(RSF)이 서부 알파시르와 북코르도판 지역에서 민간인 및 구호 인력을 공격하고 최근 폭력행위를 고조한 것에 대해 강하게 규탄했다.

<연합>

