조세호, 박미선에 '유방암 파티' 참석 사과 "만남 조심스러웠다"

개그맨 조세호가 더블유코리아(W코리아)의 유방암 인식 향상 캠페인 참석에 대해 사과했다.

지난 12일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에서 암 투병으로 활동을 중단했던 개그우먼 박미선이 10개월 만에 모습을 드러냈다.

이날 방송에서 조세호는 박미선을 보고 말을 잇지 못했다.

조세호는 "선배를 오랜만에 뵙는데 죄송해서"라며 "최근 참석한 행사 때문에 선배님과 만남이 조심스러웠다. 진심으로 사과의 말씀을 드린다"고 말했다.

조세호는 "이번 일을 계기로 (유방암에 대해) 더 크게 인식하려고 하고 있다"고 털어놨다.

이에 박미선은 "(조세호가) 마음고생했는지 살이 좀 빠졌다. 이제 됐으니까 시원하게 웃어 달라"고 청했다.

앞서 조세호는 지난달 15일 W코리아가 개최한 유방암 인식 향상 캠페인 '러브 유어 더블유 2025(Love Your W 2025)'에 참석했다.

행사 후 매거진 공식 소셜미디어(SNS)에 공개된 영상은 자선행사라기보다 화려한 연예인 파티에 가까워 비판을 받았다. 또한 연예인들은 거마비 없이 참석했으나 W코리아가 패션 브랜드에 3000만원, 주얼리 브랜드에 500만원 등을 받은 것도 논란이 됐다.

같은 달 19일 W코리아는 '''유방암 인식 향상 캠페인: 러브 유어 더블유'(Love Your W)는 2006년 시작한 캠페인으로, 20년 동안 유방암 조기 검진 중요성을 알리고자 노력했다. 10월15일 행사는 캠페인 취지에 비춰 볼 때 구성과 진행이 적절치 않았다는 지적이 있었고, 이를 무겁게 받아들이고 있다. 유방암 환우·가족 입장을 세심하게 고려하지 못해 불편함과 상처를 드린 점 깊은 사과의 말씀을 올린다"고 밝혔다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지