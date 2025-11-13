“94만원 →5만원”…갑자기 왜 이렇게 싸졌나?

삼성전자가 지난 9월 출시한 ‘갤럭시S25 FE(Fan Edition)’가 불과 두 달 만에 ‘헐값폰’이 된 게 아니냐는 평가가 나오고 있다.

삼성은 FE 모델을 통해 S25 시리즈의 점유율 전체를 끌어올리는 게 목표라는 시각도 있다. 단기 마진을 일부 포기하더라도 전체 판매량을 늘리는 게 유리하다고 판단했을 수 있다는 것이다. 삼성전자 제공

출고가 94만6000원이던 이 제품이 최근 일부 휴대폰 판매점에서는 실구매가 5만원대까지 떨어지면서 소비자들 사이에선 “갤럭시 FE 시리즈가 결국 재고 정리용 모델”이라는 말까지 나온다.

◆이동통신 3사, 지원금 최대 두 배 인상

이 같은 가격 하락의 배경에는 이동통신 3사의 ‘공통지원금 인상’이 있다.

13일 IT업계에 따르면 SK텔레콤·KT·LG유플러스는 지난 7일 갤럭시S25 FE의 공통지원금을 일제히 올려 최대 50만원까지 지원하기 시작했다.

기존에는 △SK텔레콤 17만원 △KT 25만원 △LG유플러스 23만원 수준이었다.

여기에 추가지원금(7만5000원)을 더하면 최종 실구매가가 약 37만원대까지 떨어진다.

이뿐 아니라 이른바 ‘성지(핫딜 판매점)’라 불리는 일부 유통 채널에서는 이동통신사 보조금과 별도 리베이트를 더해 5만원 안팎으로 판매되는 사례도 등장했다.

◆연말 재고 소진 + 판매 부진 타개용 ‘투트랙 전략’

업계는 이번 조기 할인을 “연말 재고 소진 및 판매량 확대를 위한 불가피한 선택”으로 분석한다.

스마트폰 교체 주기가 길어지면서 신제품 초기 판매 속도가 둔화됐고, 이에 따라 제조사와 통신사 모두 공격적인 가격 전략에 나섰다는 것이다.

통신업계 한 관계자는 “요즘은 스마트폰 교체 주기가 평균 3년 이상으로 늘었다”며 “예전처럼 ‘신상폰 출시 = 판매 급증’ 공식이 통하지 않는다. 통신사들이 지원금을 늘려서라도 고객을 붙잡으려는 이유”이라 분석했다.

이어 “FE 시리즈는 기본적으로 재고 회전율이 중요한 라인업”이라며 “연말 성수기를 앞두고 통신사와 제조사가 공동으로 지원금을 확대해 물량을 빠르게 털어내려는 전략으로 보인다”고 덧붙였다.

◆전문가들 “‘가성비’ 트렌드 정조준…새로운 시장 실험”

전문가들은 이번 조기 할인 조치가 단순한 ‘재고 정리’ 이상의 전략적 시장 테스트라고 분석한다.

삼성이 FE 모델을 통해 프리미엄 라인업의 하위 시장을 공략하며 ‘가격 대비 성능(가성비)’ 이미지를 강화하려는 의도가 깔려 있다는 것이다.

한 마케팅 전문가는 “출시 직후 단기간에 가격을 내리는 것은 단기 손실을 감수하더라도 ‘이 제품은 싸고 성능 좋은 폰’이라는 인식을 심는 효과가 있다”며 “장기적으로 브랜드 충성도를 높이는 포석일 수 있다”고 설명했다.

그러면서 “Z세대와 2030세대를 중심으로 자급제·중고폰 시장이 커지고 있다”며 “이런 상황에서 ‘두 달 만에 반값폰’이라는 메시지는 강력한 구매 유인으로 작용한다”고 부연했다.

스마트폰 평균 출고가가 100만원을 넘어선 가운데 소비자 저항도 커지고 있다.

‘가성비폰’ 시장이 다시 커지면서 삼성은 FE 모델을 일종의 ‘완충 장치’로 활용하는 모양새다.

스마트폰 시장이 점차 ‘가성비 중심’으로 재편되는 가운데 삼성이 이번 FE 모델을 통해 시장 가격 구조를 새롭게 재정의할 수 있을지 주목된다. 삼성전자 제공

삼성은 FE 모델을 통해 S25 시리즈의 점유율 전체를 끌어올리는 게 목표라는 시각도 있다.

단기 마진을 일부 포기하더라도 전체 판매량을 늘리는 게 유리하다고 판단했을 수 있다는 것이다.

소비자들의 고가 제품 피로도가 높아지는 시점에서 제조사와 통신사가 협력해 실질 체감가를 낮추는 것은 경기 침체기 소비 심리를 완화하려는 일종의 시장 조정 전략으로 볼 수 있다는 분석도 나왔다.

◆스마트폰 시장, ‘가성비 중심’으로 재편…가격구조 새롭게 셋팅하나?

결국 삼성의 이번 조기 할인은 단기 실적 회복에는 도움이 될 수 있지만, 프리미엄 브랜드 이미지 훼손이라는 ‘양날의 검’이 될 수 있다.

갤럭시 FE 시리즈가 ‘저가폰’으로만 인식된다면 향후 S 시리즈 본편의 가치에도 영향을 줄 가능성이 있다.

전문가들은 “스마트폰 시장이 점차 ‘가성비 중심’으로 재편되는 가운데 삼성이 이번 FE 모델을 통해 시장 가격 구조를 새롭게 재정의할 수 있을지 주목된다”고 말한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지