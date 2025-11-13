“이 대통령 생가 복원을”…안동 아닌 서울 구의회 건의안 논란 “무슨 일?”

서울 서대문구의회가 발의한 ‘이재명 대통령 생가 복원 및 기념공간 조성 건의안’이 상임위원회를 통과하면서 논란이 일고 있다. 내년 6·3 지방선거를 앞둔 충성 경쟁이라는 비판이 나온다.

대선 당일인 지난 6월3일 촬영한 경북 안동시 예안면 도촌리의 이재명 대통령 생가터. 연합뉴스

12일 서대문구의회에 따르면, 더불어민주당 김덕현 운영위원장이 대표 발의한 해당 건의안이 전날 운영위원회에서 과반 찬성으로 가결됐다.

이재명 대통령의 생가는 경북 안동시에 위치해 있어, 서울의 한 구의회가 정부에 생가 복원사업을 요청하는 것은 이례적이란 평가다.

건의안에는 생가 복원 사업의 조속한 추진과 기념공간 조성을 통해 지역 경제 활성화 및 관광 산업 발전의 동력으로 삼겠다는 내용이 담겼다.

특히 “서대문구의회는 이 건의안이 특정 인물에 대한 아부가 아닌, 지역 소외 문제를 해결하고 주민들의 자발적인 요청을 수용하는 것”이라는 문구도 담겼다.

하지만 이 대통령의 생가가 있는 안동과 서울 서대문구의회는 전혀 관련이 없어 논란이 일었다.

이 건의안은 다음 달 구의회 본회의에 상정될 예정이다. 서대문구의회는 민주당 8명, 국민의힘 5명, 개혁신당 1명, 무소속 1명으로 구성돼 있다. 본회의에서도 민주당 단독으로 통과시킬 수 있는 구조다.

경북 안동시 예안면 도촌리 이재명 후보의 생가터. 뉴스1

개혁신당 주이삭 구의원은 “민주당 의원들이 지방선거를 앞두고 과도한 충성 경쟁을 벌이는 것으로밖에 볼 수 없다”며 비판의 목소리를 냈다.

건의안을 대표 발의한 김덕현 구의회 운영위원장은 조선닷컴과의 통화에서 “의정 활동을 서대문에 대해서만 해야 하는 것은 아니지 않나”라며 “제가 고향이 안동이다. 고향인 안동이 발전했으면 좋겠다는 순수한 의미로 건의안을 낸 것”이라고 했다.

김 위원장은 “현재 너무 많은 언론이 관심을 가지고 이슈화가 되어서 건의안은 철회할 생각”이라며 “본회의에서 처리하지 않기로 당 내부에서 결정이 됐다”고 했다.

