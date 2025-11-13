"흉기 든 남성, 위층 현관 앞 서성여"…한밤중 CCTV에 포착

아파트에서 층간소음을 이유로 흉기를 들고 위층 세대 현관 앞을 서성이는 남성의 모습이 CCTV에 포착됐다.

11일 JTBC '사건반장'에 따르면 서울 송파구의 한 아파트 거주민 A씨는 현관 앞에 설치된 CCTV 영상을 공개하며 "아래층 남성이 한밤중에 흉기를 들고 서성였다"라고 밝혔다.

서울 송파구의 한 아파트에서 한 남성이 층간소음을 이유로 흉기를 들고 위층 세대 현관 앞을 배회한 사건이 제보를 통해 알려졌다. 'JTBC News' 유튜브 캡처

공개된 영상에는 불이 꺼진 복도에서 한 남성이 현관문에 귀를 대고 소리를 듣는 모습이 담겼다. 그는 손에 흉기로 보이는 물건을 들고 있었으며, 잠시 계단을 내려갔다가 다시 올라오는 행동을 반복했다.

A씨에 따르면 해당 남성은 흉기를 든 채 현관문을 부서질 듯이 흔들기도 했다.

A씨는 "구축 아파트라 소음이 잘 들리는 구조지만 우리 집에서 나는 소음은 아니다. 여러 차례 설명해도 오해가 계속되고 있다"며 "이전 세입자도 같은 이유로 시달리다 결국 이사했다"라고 토로했다.

그러면서 "이 같은 일이 반복돼 지금까지 4차례나 경찰에 신고했다"라고 덧붙였다.

