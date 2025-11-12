김건희 ‘샤넬백·목걸이’ 법정 공개… 金 측 “심신 불안정해” 보석 호소

김건희씨가 세계평화통일가정연합(통일교) 측의 현안 청탁을 대가로 건진법사 전성배씨를 통해 받았다는 고가 물품들이 법정에서 처음으로 공개됐다.



서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성)는 12일 김씨의 자본시장법 등 위반 혐의 공판에서 흰색, 검은색, 노란색 샤넬 가방 3개와 샤넬 구두, 그라프 목걸이 등의 실물을 공개 검증했다. 재판부는 흰색 장갑을 낀 손으로 물품들을 직접 만져보며 사용감을 확인하고, 휴대전화로 각각의 가방 내부와 목걸이를 촬영했다.



검증을 마친 재판장은 “흰색 가방은 각각 버클에 비닐이 없고, 약간 긁힌 것 같은 사용감이 있었다”며 “내부 버클, 지퍼 등에는 비닐이 그대로 있었고, 케어 인스트럭션 책자가 있었고, 모양을 잡는 천은 내부에 없었다”고 말했다. 이어 “구두는 바닥에 사용감이 있었고, 음각으로 39C라고 기재돼 있었다”며 “목걸이의 사용감 여부는 육안으로는 확인이 불가능하다”고 전했다.



이 물품들은 특정범죄 가중처벌법상 알선수재와 정치자금법 위반 혐의로 기소된 전씨의 재판에 증거로 제출된 상태다.



특검팀은 통일교 전 세계본부장 윤영호씨가 전씨를 통해 김씨에게 2022년 4월 802만원 상당의 샤넬 가방 1개와 같은 해 7월 1271만원 상당의 샤넬 가방 1개, 6200만원 상당의 그라프 목걸이를 건넨 것으로 보고 있다. 김씨는 샤넬 가방 2개를 유경옥 전 대통령실 행정관을 통해 흰색과 검은색, 노란색 샤넬 가방 3개와 샤넬 구두 한 켤레로 교환한 것으로 알려졌다. 당초 금품 수수 사실을 부인했던 김씨는 지난 5일 샤넬 가방 2개를 받은 사실을 최초로 인정했다. 그러나 이후 전씨에게 해당 물품들을 돌려보냈다고 주장하고 있다. 그라프 목걸이에 대해서는 받지 않았다는 입장을 유지하고 있다. 김씨 측은 이날 보석(보증금 등 조건을 붙인 석방) 심문에서 건강 상태를 이유로 들며 불구속 재판을 받게 해달라고 호소했다.



김씨 변호인은 김씨가 취침 중 알 수 없는 이야기를 하는 등 심신이 불안정한 상태라며 “예전에도 김씨가 몇 번 쓰려져 의식을 잃은 적이 있다. 재판도 마무리 단계고 증인신문도 거의 끝나 증거인멸 우려가 없다”고 주장했다.



반면 특검은 김씨의 증거인멸 우려가 크다고 반박했다. 특검은 “유경옥·정지원 전 행정관이 남부구치소에서 김씨를 접견한 후 증인신문에 출석하지 않았고, 전화도 받지 않았다”면서 “보석을 허가하면 이들과 진술 모의 가능성이 더 커질 수 있다”고 했다.

