하남시, 실시간 민원 해소 ‘화상 소통'…전국 1호 교육지원청 분리 박차

경기 하남시가 지역 경찰·소방·교육지원청과 ‘실시간 민원 협력 화상회의’ 운영에 들어갔다. 시장을 비롯한 기관장들이 함께 머리를 맞대고 화면 너머 민원인과 만나 해법을 제시하는 자리다. 시는 이 같은 화상회의를 정례화할 방침이다.

12일 하남시에 따르면 이현재 시장과 박성갑 하남경찰서장, 조천묵 하남소방서장, 오성애 광주하남교육지원청 교육장 등 유관기관장들은 10일 영상을 통해 민원인들과 마주했다. 화상회의에는 지역 초등학교 교장과 고교 학부모회장, 종교인 등이 참여했다.

임태희 경기도교육감(오른쪽)과 면담하는 이현재 하남시장. 하남시 제공

첫 안건은 단샘초등학교 통학로 안전 확보였다. 수년간 학부모와 교직원 민원이 이어졌지만 차량정체를 이유로 시범 운영만 마친 상태였다. 이에 시와 경찰, 교육지원청은 최근 도로 정비와 신호체계 개선에 들어가 정상 운영을 시작했다. 경찰 측은 “시뮬레이션 결과 도로정체의 영향이 크지 않다고 판단했다”고 설명했다.

금주 치러지는 수능 지원책도 테이블에 올랐다. 학부모들이 교통 혼잡과 지각 발생 우려 등을 털어놓자, 4개 기관이 촘촘한 대응안을 즉석에서 확인했다. 시는 대중교통 배차 간격을 조정하고, 경찰은 지각생 수송 지원 및 듣기 평가 시간에 일대 공사 중지를 책임지는 식이다. 하남소방서는 8개 고사장에 대한 화재 안전 점검을 마쳤다고 밝혔다.

회의에선 경기도 등록문화재 제18호 ‘구산성당’ 인근의 고질적 교통 불편 해소 방안도 다뤄졌다.

이 시장은 “하남시는 4년 연속 민원서비스 최우수 기관”이라며 “실시간 민원 회의는 별도 시스템 구축 없이 기존 행정망을 활용해 시행할 수 있다”고 말했다.

이현재 하남시장이 10일 시청 상황실에서 박성갑 하남경찰서장, 조천묵 하남소방서장, 오성애 광주하남교육지원청 교육장 등 유관기관장들과 ‘실시간 민원 협력 화상회의’를 열어 의견을 공유하고 있다. 하남시 제공

한편, 이 시장은 전날 임태희 경기도교육감을 만나 하남교육지원청 신설을 요구했다고 이날 밝혔다. 지역 학부모들의 최대 관심사인 과밀학급 해소와 교육 인프라 부족을 해소하기 위해서다. 임 교육감은 “내년 상반기 하남교육지원청이 우선 개청하도록 노력하겠다”고 화답했다.

시에 따르면 시는 종합복지타운 6층에 임시청사를 확보해 다음 달부터 입주가 가능하도록 준비를 마쳤다. 인력, 행정, 재정 등 실무 전반을 지원할 ‘개청지원단’을 구성해 교육지원청 신설 추진에 속도를 내고 있다.

이 같은 움직임은 ‘지방교육자치법 일부개정법률안’이 국회를 통과하면서 교육지원청 신설의 법적 근거가 마련된 덕분이다. 그동안 미사·위례·감일 등 신도시 개발로 학령인구가 급증했지만, 광주와 통합 운영 중인 교육지원청 체계로는 문제를 해결하기 어렵다는 지적이 이어졌다.

이 시장 역시 민선 8기 핵심 공약으로 ‘하남교육지원청 신설’을 내걸었다. 이어 2020년 하남교육지원센터가 문을 열었다. 시는 센터 운영을 통해 현장 의견을 반영하고, 하남 실정에 맞는 교육행정 모델을 구축했다고 밝혔다.

