“재개발·재건축 투자전략 한 자리에”… 상담콘서트 개최

후랭이TV(대표 김종후)가 우대빵부동산(대표 이창섭)과 함께 15일 재개발·재건축을 중점적으로 다루는 ‘내 집 마련 상담 콘서트’를 개최한다.

이번 콘서트의 주제는 ‘재개발·재건축 물건 분석과 유망지역(구역) 선정 노하우’다. 콘서트는 이날 오후 1시 서울 2호선 강남역 인근 B-Time(비-타임) 대강연장에서 열린다. ‘내 집 마련 상담 콘서트’는 부동산에 관한 다양한 정보를 공유하는 재테크 세미나다.

이번에는 새 정부 출범과 함께 발표된 세 번의 부동산 대책에 따라 실입주가 필요 없으며, 재건축 초과이익환수제의 영향을 받지 않는 재개발 사업을 통한 내 집 마련 방안을 중점적으로 공유할 예정이다.

총 4개의 주제가 발표되는데 첫번째 주제는 ‘새 정부 주택정책 방향과 재개발·재건축 투자전략’으로 우대빵부동산 심형석 연구소장이 설명한다. ‘신통, 모아 등 재개발 유형별 장단점 분석과 투자전략’은 재개발연구회 전영진 대표, ‘서울 지역 초기 재개발 실전투자’는 서도 우은제 대표, ‘이재명 대통령 시대 재개발·재건축 생존 전략’은 투미부동산컨설팅 김제경 소장이 발표한다.

이번 상담 콘서트는 단순히 정보를 제공하는 세미나 형식에서 벗어나 투자 상담도 가능한 상담 형식의 콘서트로 구성된다. 참가 신청은 종합이벤트 플랫폼인 ‘온오프믹스’에서 할 수 있다.

주최 측은 콘서트 신청자들을 대상으로 원하는 상담 내용을 사전에 파악하고 세미나 현장에서도 상담사항을 접수 받아 빠른 해결책을 제시할 예정이다.

우대빵부동산 심형석 연구소장은 “부동산 재테크 지식과 정보를 얻을 수 있었던 내 집 마련 콘서트에 상담 기능을 보강해 정보 공유 및 교류의 장으로 더욱 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

