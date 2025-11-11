김태흠 충남지사 “국립치의학연구원 천안 설립은 대통령 공약”

김태흠 충남도지사가 “국립치의학연구원 천안 설립은 전·현직 대통령이 약속한 정당한 지역공약”이라며 “천안 유치를 반드시 관철시키겠다”고 밝혔다.

김 지사는 11일 천안시청에서 열린 언론인 간담회에서 최근 보건복지부가 연구원 입지를 전국 공모 방식으로 전환할 가능성을 시사한 데 대해 강한 우려를 드러냈다.

김태흠 충남도지사가 11일 천안시를 방문해 언론인들과 간담회를 가졌다.

◆“전국 공모는 명백한 약속 위반… 충남 천안은 이미 지역공약으로 확정된 사안”

김 지사는 정은경 보건복지부 장관이 지난달 24일 이재명 대통령의 대구 타운홀 미팅에서 “4개 시도가 관심을 보이고 있어 내년에 공모로 진행할 예정”이라고 언급한 점을 문제의 출발점으로 꼽았다.

정 장관의 답변은 연구원 설립 주무부처가 처음으로 ‘공모 방식’을 검토하고 있다는 최초 발언이었다.

이에 대해 김 지사는 “정부가 공모를 검토하고 있다는 말이 나오는데, 대통령 공약은 모든 국민에게 한 약속이다”며 “충남 천안을 지역공약으로 못 박아 발표한 사안을 공모로 돌리는 것은 약속 위반이다”고 강한 어조로 반박했다.

김 지사는 윤석열 정부 시절 충남도가 보건의료기술진흥법 개정 등 법적 근거 마련을 직접 주도해 국회를 통과시켰다는 점을 강조하며 “정권이 바뀌었다고 공약이 사라지는 일은 절대 있어서는 안 된다”고 재차 못 박았다.

◆충남도·천안시, 3년간 선제 투자… “국가가 약속했기에 지자체가 움직인 것”

김 지사는 중앙정부의 공약을 믿고 충남도와 천안시가 지난 3년간 막대한 재원과 행정력을 투입한 사실도 상기시켰다.

충남도와 천안시는 윤석열 전 대통령과 이재명 대통령의 국립치의학연구원 천안설립 공약을 믿고 지난 3년간 막대한 재원과 행정력을 투입해 왔다.

교통·정주환경 설계, 대학·기업 연계 기반 구축, 중앙부처 대응 TF 운영 등을 법적 근거가 완비되기 전부터 선제적으로 추진했다.

특히 천안시는 연구원 설립을 전제로 예산을 들여 한국토지주택공사(LH)의 천안아산역세권 R&D복합지구내 토지를 연구원 부지로 매입해 핵심 부지를 확보하고 도시계획까지 조정하는 등 장기 로드맵을 구축해 왔다.

김 지사는 이를 두고 다음과 같이 말했다. “중앙정부가 약속했기 때문에 지방정부가 선제적으로 움직인 것이다”며 “이런 상황에서 공모로 바꾸겠다는 것은 지방정부의 노력을 무시하는 일이다”고 일갈했다.

◆“천안 여당 의원들이 더 적극적으로 나서야”… 정치권 역할도 강조

김 지사는 이번 사안은 도지사 혼자 해결할 차원이 아니라며 천안 지역구 여당 국회의원들의 역할이 매우 중요하다는 점을 분명히 했다.

현재 천안의 여당 의원들은 갑·을·병 3개 지역구를 모두 차지하고 있어 국회·정부와의 조율력이 큰 만큼, 이들의 전면적인 대응이 필요하다는 메시지를 담았다. 그는 “이 문제는 도지사가 나서야 할 일이기도 하지만, 중앙정부와 여당의 영향력이 큰 사안이다”며 “천안의 여당 국회의원들이 더욱 적극적으로 나서야 한다”고 협력을 주문했다.

◆ “대통령에게도 직접 말하겠다”… 중앙지방협력회의에서 제기 방침

김 지사는 다음날인 12일 대통령이 참석하는 중앙지방협력회의에서도 이 문제를 직접 제기할 계획이라고 밝혔다.

이날 열리는 중앙지방협력회의는 이재명 정부 들어 열리는 첫 중앙지방협력회의다. 이 대통령은 취임 59일 만인 지난 8월 1일 시도지사 간담회를 열었지만 중앙지방협력회의는 이번이 처음입니다.

김 지사는 “중앙정부가 공모를 검토한다는 것은 충남도민이 받아들일 수 없는 문제다″며 “내일 중앙지방협력회의에서 대통령에게도 분명히 말씀드릴 것이다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지