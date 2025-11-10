초교부터 생애 전주기 AI 교육… 학·석·박사 ‘5.5년’ 패스트트랙

정부가 내년에 1조4000억원을 투입해 초등학교부터 석·박사 과정까지 전 생애에 걸쳐 인공지능(AI) 교육을 강화한다. 국민 누구나 AI를 쉽게 활용할 수 있도록 보편적 AI 교육을 확대하는 한편 핵심 우수 인재를 길러 AI 3대 강국으로 도약한다는 목표다.



최교진 교육부 장관은 10일 정부세종청사에서 ‘모두를 위한 AI 인재양성 방안’을 발표했다. 이재명정부는 국가적 역량을 쏟아부어 AI 산업을 키우겠다고 공표했으나 우수 인재들이 이공계를 기피하거나 해외로 유출되는 문제가 심각한 상황이다. 정부는 글로벌 AI 경쟁의 핵심은 ‘인재’라 보고 생애주기 전반에서 AI 교육을 강화한다는 방침이다.



우선 내년에 9000억원을 투입해 초·중·고에서부터 AI 소양을 키운다.



일단 정보교육 시수 내에서 AI 수업을 확대하고, 향후 AI 교육을 더 늘리기 위해 교육과정 개정도 추진한다. 교육부는 2029년 이후 현장에 새 교육과정이 적용될 것으로 보고 있다. 일반 학교보다 AI 교육 시수를 늘린 AI 중점학교도 올해 730곳에서 2028년 2000곳까지 확대한다.



원활한 AI 교육을 위해 예비 교원 대상 AI 교육을 강화하고, 정보 담당 교원도 늘린다. 또 AI 인재를 조기 육성하고자 과학고·영재학교의 AI·소프트웨어(SW) 특화 교육, AI 인재 선발도 확대한다.

고등교육 분야에도 5000억원을 투입한다. AI 우수 인재가 20대에 박사 과정까지 마치고 산업·연구계로 진출할 수 있도록 통상 8년인 학·석·박사 과정을 5.5년까지로 줄일 수 있는 패스트트랙을 신설하고, 정년퇴직 교원이 외국 대학 등으로 가는 문제를 해결하기 위해 정년 후에도 교육·연구에 참여할 수 있는 ‘국가석좌교수제’ 도입을 검토할 방침이다.



비수도권 거점국립대 9곳은 한 곳당 100억원을 지원해 AI 거점대학으로 집중 육성한다.



아울러 내년부터 400명을 선발해 연간 2000만원의 연구장려금을 지원하는 등 ‘학부-대학원-박사후’로 이어지는 이공 인재 성장 경로를 완성한다. 교육부는 이런 정책들을 통해 연간 7000∼8000명의 인재가 배출될 것으로 전망했다.



이 밖에 국민 누구나 AI 혜택에서 소외되지 않도록 전 생애주기 관점에서 관련 기본교육을 늘린다. 비전공 대학생도 AI 소양을 갖출 수 있도록 거점국립대 중심으로 AI 기본교육을 강화하고, 30세 이상 성인 학습자의 디지털 평생교육이용권도 확대한다.



교육부의 이번 대책은 결국 초·중·고에서의 AI 활용을 늘린다는 것이어서 윤석열정부에서 추진한 AI 디지털교과서 정책과 유사하다는 지적도 나온다.



AI 디지털교과서는 내년 모든 학교에 전면 도입될 예정이었으나 더불어민주당이 ‘갑작스럽게 추진됐다’며 교과서 지위를 박탈하고 교육자료로 격하시켜 사실상 학교에서 퇴출 수순을 밟도록 했다. 교육부는 “AI 디지털교과서는 모든 학교가 의무적으로 써야 했던 ‘톱다운’ 방식이었으나 이번 정책은 학교 현장이 먼저 준비되도록 하고 선택 자율성도 있어 다르다”는 입장이다.



다만 결국 대전제는 동일한 만큼 기껏 개발한 AI 디지털교과서를 퇴출하고 다시 AI 활용 수업 사례를 발굴하며 비슷한 정책을 돌아서 추진한다는 비판도 피할 수 없게 됐다. AI 사용에 부정적인 교사들을 설득시키는 것도 과제다. 최 장관은 “학생·학부모·선생님들이 혼란 없이 차분하게 준비할 수 있게 단계적으로 정책을 추진하겠다”고 밝혔다.

