“보이스피싱, 우리 아파트에서 막는다”… 아파트아이의 색다른 실험

서울경찰청으로부터 보이스피싱 범죄예방 공로로 감사장을 받은 아파트아이 이원재 사장이 기념촬영을 하고 있다. 아파트아이 제공

아파트 생활 플랫폼 ‘아파트아이’(대표 최병인)가 서울시경찰청으로부터 피싱 범죄예방 공로로 감사장을 받았다고 7일 밝혔다.

전국 3만여 단지, 1200만 세대가 이용하는 아파트아이 앱을 통해 입주민 대상 보이스피싱 주의 알림톡을 발송하고, 예방 캠페인을 확산시킨 점이 높은 평가를 받았다.

특히 서울시경찰청과 협력해 카카오 플러스친구 알림톡으로 범죄예방 메시지를 전파하는 등 실생활 밀착형 홍보를 진행했다. 앞으로는 경찰청이 발간하는 웹진 ‘월간 피싱제로’ 콘텐츠를 재구성해, 입주민이 쉽게 이해할 수 있는 생활형 예방 콘텐츠를 선보일 계획이다.

이원재 아파트아이 사장은 “회원들에게 공익 메시지를 효과적으로 전달할 수 있었다”며 “앞으로도 경찰청과 협력해 아파트 단지 중심의 생활안전·범죄예방 플랫폼 역할을 이어가겠다”고 말했다.

아파트아이는 관리비 조회·납부, 방문 차량 예약, 입주민 투표, 세대 점검 등 주거생활에 필요한 기능을 제공하는 국내 1위 아파트 생활 플랫폼이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지