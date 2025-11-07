세계일보

박수홍, 딸 재이와 화보 촬영…♥김다예 똑 닮은 인형 미모

입력 : 2025-11-07 08:35:31
한윤종 기자

사진=박수홍 SNS

 

개그맨 박수홍(55)이 딸 재이와의 행복한 근황을 밝혔다.

 

박수홍은 지난 6일 자신의 인스타그램을 통해 "재이 화보 비하인드컷"이라는 글을 남겼다.

 

'박수홍' '딸스타그램' '재이' '9개월 아기 시절' 등의 해시태그를 덧붙이며 사진 여러 장을 올렸다.

 

사진 속 박수홍은 정장을 입고 재이 양과 함께 훈훈한 매력을 뽐냈다. 재이 양의 박수홍 아내 김다예(32)를 닮은 외모로 귀여운 매력을 발산했다. 특히 커다란 눈망울과 또렷한 이목구비가 돋보였다.

 

이를 본 누리꾼들은 "어쩜 이렇게 이뻐요? 아프지 말고 건강하게 이쁘게 잘 자라렴", "재이 예쁘고 사랑스러워요" 등의 댓글을 올렸다.

 

한편 박수홍은 1991년 KBS 대학개그콘테스트로 데뷔했다.

 

김다예와 2021년 7월 혼인신고를 하고 이듬해 12월 결혼식을 올렸다. 김다예는 지난해 10월 제왕절개로 딸을 출산했다.

 

박수홍은 TV조선 '우리 아기가 또 태어났어요' 등에 출연 중이다.


한윤종 기자

