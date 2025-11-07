중랑구민 “주말엔 ‘행복6농장’으로!”

서울 중랑구가 신내동 봉화산 옹기가마체험장 부지에 주말농장 ‘중랑행복6농장’을 조성했다.



6일 구에 따르면 중랑행복6농장은 매년 증가하는 주민들의 주말농장 수요를 반영하고 도시농업을 통해 주민 간 소통과 치유의 기회를 확대하기 위해 마련됐다.



농장은 과거 배나무 과수원으로 활용됐던 1895㎡ 규모의 부지에 조성됐고 배나무 47구좌와 텃밭 60구좌, 지하수 시설 등을 갖추고 있다. 또 신내동이 ‘독 짓는 마을’로 불리며 옹기가마가 남아 있던 지역의 특성을 살려 옹기가마체험장도 마련했다. 특히 일부 부지에는 ‘치유 텃밭’을 조성해 주민에게 분양할 계획이다.



농장 개장식(사진)은 지난 5일 열렸다. 개장식에는 류경기 중랑구청장을 비롯해 국회의원, 시·구의원, 주민 등 200여명이 참석했으며, 주민들이 수확한 김장 채소를 인근 복지관에 기부하고 나누는 행사도 열렸다.



류 구청장은 “도심 속에서 흙을 만지고 작물을 키우는 경험이 정서적 안정과 삶의 질 향상에 도움이 되길 바란다”며 “중랑구만의 역사와 도시농업을 합친 특색 있는 공간을 꾸준히 확충해 구민의 행복과 건강에 기여하는 정책을 이어가겠다”고 말했다.

