“바이오산업에도 인공지능을…” 전북도, 학·연과 신산업 육성 맞손

전북도가 인공지능(AI) 기술과 바이오산업을 융합한 신성장 산업 생태계 구축에 나섰다. 미래 의료·헬스케어 중심의 고부가가치 산업을 육성해 지역 경제의 새로운 동력으로 삼겠다는 전략이다.

전북도는 6일 원광대, 전북대, 한국기계전기전자시험연구원, 범부처통합헬스케어협회와 ‘AI 기반 바이오산업 육성’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 한국기계전기전자시험연구원은 기계·전기·전자·의료 분야 시험인증 전문기관으로 700여명의 전문 인력을 보유하고 있다. 범부처통합헬스케어협회는 5개 정부 부처가 공동 지정한 국내 유일의 디지털 헬스케어 전문 기관으로 평가받는다

6일 전북도청에서 열린 'AI 기반 바이오 산업 육성'을 위한 업무 협약식에 김관영 전북도지사(가운데)와 양오봉 전북대 총장, 심기준 범부처통합헬스케어협회장, 안성일 한국기계전기전자시험연구원장, 박성태 원광대 총장(왼쪽부터)이 협약서를 들어 보이고 있다. 전북도 제공

협약식에는 김관영 전북도지사와 안성일 한국기계전기전자시험연구원장, 심기준 범부처통합헬스케어협회장, 박성태 원광대 총장, 양오봉 전북대 총장 등 5개 기관 대표가 참석했다.

이번 협약에 따라 각 기관은 AI 기반 바이오 산업 생태계 조성을 위한 공동사업을 발굴해 추진한다. 또 AI 기술을 활용한 연구·산업 기반 구축을 비롯해 산·학·연 협력 기반 전문인력양성, 산업화 지원과 기술 검증 등 협력 체계 구축에 적극 나설 계획이다. AI 기반 의료 데이터 분석과 헬스케어 기술 고도화를 위한 신뢰성·안전성 평가 체계를 마련하고, 사이버보안 지원 시스템도 함께 구축할 예정이다.

전북도는 이번 협약을 계기로 인공지능과 바이오 기술을 결합한 ‘지능형 바이오 생태계’를 조성해 지역 미래 바이오산업 거점으로 육성할 방침이다. 특히 디지털 헬스케어와 의료 로봇, 생명 정보 분석 등 첨단 융합 분야로 산업 외연을 확장해 지역 기업의 성장과 일자리 창출을 견인하는 게 목표다.

김관영 전북도지사는 “전북 바이오산업의 혁신을 가속화 하는 AI 융합산업 육성의 출발점이 될 것”이라며 “도내 산학연이 협력해 전국적인 AI 기반 바이오산업 허브로 도약할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 말했다.

