지드래곤, 마약 누명 2년 만 심경 고백 “은퇴 생각했다”

입력 : 2025-11-06 13:21:18 수정 : 2025-11-06 13:29:01
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

그룹 백뱅 지드래곤이 마약 누명 썼던 시간들을 돌아봤다.

 

지드래곤은 지난 5일 MBC '손석희의 질문들'에 출연해 24년 가수 인생을 돌아봤다.

 

이날 지드래곤은 "'파워' 앨범을 내기 1년 전 어떠한 사건에 연루됐다. 개인적인 의견이나 기분을 말할 곳이 없었다"고 말했다.

 

이어 "피해자임에도, 내가 억울하다고 하소연하고 싶은 게 아님에도, 일이 점점 걷잡을 수 없이 커졌다. 당시 활동을 쉬던 기간이었는데, 2~3개월 연말·연초를 어떻게 보냈는지 모르겠다"고 털어놨다.

 

그러면서 "허탈하기도 하고 허무하기도 했다. 내가 시위할 것도 아니고 기자회견을 열어서 입장을 표명하고 싶지도 않았다. 고통스럽고, 과정이라고 생각했을 때 감내해야 한다는 게 답답했다. 그렇다면 '내가 컴백하는 게 맞을까?' 싶더라. 차라리 은퇴해 일반인으로 살 수도 있지만, 그럴 이유도 없었다"고 덧붙였다.

 

지드래곤은 "음악이라는 창구가 있었다. 당시 앨범을 준비하고자 하던 기간이 겹쳐서 이래저래 경험한 걸 바탕으로 쓰다 보니 파워를 첫 번째 곡으로 선택했다. '주인을 찾았다'는 느낌을 받았다"며 "다음부터라도 이런 사례를 만들지 않았으면 좋겠고, 이 모든 게 뿌리를 타고 올라가면 결국 미디어 아니냐. 내가 가진 음악의 힘을 이용해 미디어를 풍자하고자 했고, 파워의 여러 가지 메시지 중 키포인트였다"고 짚었다.

 

이어 "생각보다 곡이 굉장히 짧다. 2분30초밖에 안 되는데, 가사를 쓰는데 며칠이 걸렸는지 모르겠다. 메시지를 최소한으로 간추리되 그 안에 뼈와 여러 가지를 다 계산해서 담았다. 동종 업계에 종사하는 동료 혹은 선배로서 이런 사례가 다음에 혹시라도 생기면 편이 돼줄 수 있는 단체가 필요하지 않을까 싶었다"고 말했다.

 

그러면서 "일단 후배들에게 그런 사례가 생기면 안 되지만, 도움이나 조언을 구할 수 있는 단체가 있었으면 해 컴백을 준비하면서 '저스피스 재단'까지 설립하게 됐다"고 전했다.

 

한편 지드래곤은 2023년 10월 마약류 관리에 관한 법률상 마약 혐의로 불구속 입건됐다. 정밀 검사에서 음성으로 나왔고, 그해 12월 혐의 없음으로 불송치됐다．


한윤종 기자 hyj0709@segye.com 기자페이지 바로가기

