300일의 기적, 역대 최고의 에이펙을 만들었습니다

"이제는 포스트 에이펙 완성을 위해 최선을 다하겠습니다."

경북도와 경주시는 5일 오전 국립경주박물관 천년미소관에서 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의' 성과보고회’를 열고, 경주 개최 주요 성과 및 향후 과제를 시민과 공유했다.

주낙영 경주시장이 5일 오전 국립경주박물관 천년미소관에서 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의' 성과보고회에서 인사말을 하고 있다.

이번 보고회에는 주낙영 경주시장을 비롯 이철우 경북도지사, 김석기 국회 외교통일위원장, 박성만 경북도의회 의장, 배진석 경북도의회부의장, 이동협 경주시의회 의장, 양금희 경북도 경제부지사, 이동업 경북도의회 문화환경위원장, 김상철 경북도 에이펙 추진단장, 이상걸 경주상공회의소 회장, 시·도의원, 기관단체장, 시민 등 200여 명이 참석했다.

이날 이철우 지사는 성과보고를 통해 지난달 27일부터 이달 1일까지 경주에서 열린 제32차 에이펙 정상회의 주요 결과 및 ‘경주선언’을 비롯한 3대 공식 성과, 도시 인프라 개선, 시민 참여, 지역경제 파급 효과 등을 소개했다.

이 지사는 “에이펙을 계기로 경북과 경주가 대한민국의 새로운 성장축으로 부상했다”며 “경북도가 경주시와 함께 세계경주포럼, 에이펙 문화의전당 등 후속사업을 지속 추진하겠다”고 강조했다.

주낙영 경주시장은 모두발언을 통해 “이번 에이펙 정상회의는 정부나 기관이 아닌 시민이 만들어낸 국제행사였다”며 “146만 명의 서명운동과 손님맞이 운동, 자발적인 협조가 경주를 세계 속의 문화도시로 세웠다”고 말했다.

이어 “에이펙을 계기로 경주는 역사문화와 첨단산업이 공존하는 세계도시로 도약했다”며 “시민과 함께 포스트 에이펙 시대를 활짝 열겠다”고 밝혔다.

경북도와 경주시는 5일 오전 국립경주박물관 천년미소관에서 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의' 성과보고회’를 열고 기념촬영을 하고 있다.

김석기 국회 외교통일위원장도 축사에서 “국회가 초당적으로 ‘경주 에이펙 지원 특별법’을 제정해 개최 기반을 뒷받침했다”며 “앞으로도 경주가 지방시대의 선도 모델로 자리 잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

경북도와 경주시는 이번 정상회의를 통해 도시 브랜드 가치가 크게 향상됐으며, 보문단지 리노베이션과 KTX 증편, 포항경주공항 국제선 부정기편 운항 추진 등 교통 인프라 확충으로 도시 전반이 한층 업그레이드됐다고 밝혔다.

이번 정상회의의 공식 결과문서인 ‘경주선언’은 ‘지속가능한 내일’을 주제로, 문화산업을 아시아·태평양 지역의 새로운 성장동력으로 명문화해 경주 개최의 상징성을 높였다는 평가다.

주낙영 경주시장은 “에이펙은 끝이 아니라 새로운 출발점”이라며 “시민이 함께 만든 감동을 기반으로 지속가능한 글로벌 문화도시로 나아가겠다”고 말했다.

이철우 경북도지사가 5일 오전 국립경주박물관 천년미소관에서 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의' 성과보고회에서 인사말을 하고 있다.

이철우 지사와 김석기 위원장도 경주의 성과에 공감하며 “시민의 힘으로 일군 이번 정상회의가 지방시대의 새로운 롤모델이 될 것”이라고 평가했다.

한편 세계 각국 정상들과 고위급 관료들의 말과 미디어를 통해 K컬쳐와 K뷰티의 매력이 다시 한번 전 세계에 울려퍼졌다.

트럼프 대통령은 CEO Summit 연설에서 “역사적인 도시 경주는 아름답다”고 찬사를 보냈다.

정상회의 선물로 받은 신라 금관을 “백악관 박물관 제일 앞줄에 전시하라”고 할 만큼 경주의 문화와 아름다움에 감탄했다.

시진핑 중국 국가주석 역시 “경주는 역사 문화도시”라며 찬사를 아끼지 않았다

크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재는 불국사와 경주민속공예촌을 둘러보고 ‘아름답고 놀랍다’를 연발했고, K뷰티 메디컬 센터를 방문한 후에는 "한국 이미용의 세심한 기술력과 전문성이 매우 인상적"이라며 K컬쳐와 K뷰티에 대해 극찬을 아끼지 않았다.

