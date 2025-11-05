美 “자금세탁 北 개인·기관 신규 제재”

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 4일(현지시간) 북한 정권의 사이버 범죄 수익 자금 세탁에 관여한 북한 국적자 8명과 북한 소재 기관 2곳을 제재 대상으로 추가 지정했다.



제재 대상으로 지정된 북한 국적의 장국철과 허정선은 가상자산 530만달러를 포함한 자금을 관리해 왔으며, 이 자금 중 일부는 과거 미국을 공격한 전적이 있는 북한 랜섬웨어 조직과 연계돼 있다고 재무부는 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

또 북한 정보통신(IT) 기업인 조선만경대컴퓨터기술회사와 회사 대표인 우영수도 제재 대상에 지정됐다. 조선만경대컴퓨터기술회사는 중국 선양과 단둥 등 최소 2개 도시에서 IT 인력 파견 조직을 운영해 왔고, 이 회사의 IT 인력은 불법적으로 창출한 수익 자금의 출처를 숨기기 위해 중국 국적자를 금융거래 대리인으로 활용해 온 것으로 전해졌다.



아울러 북한 금융기관인 류정신용은행은 중국과 북한 간의 제재 회피 활동을 위한 금융 지원 활동을 한 것으로 확인돼 제재 대상이 됐다.



이와 함께 허용철, 한홍길, 정성혁, 최춘범, 리진혁 등 중국 또는 러시아에 기반을 둔 북한 금융기관 대표자들도 제재 대상에 포함됐다. 이들은 미국 제재 대상인 북한 금융기관을 대신해 자금 송금 등에 관여한 것으로 파악됐다.



제재 대상이 된 개인 및 기관은 미국 내 모든 자산이 동결되며 이들과의 미국 내 거래도 금지된다.



존 헐리 재무부 테러·금융정보담당 차관은 “북한 정권은 핵무기 프로그램 자금을 마련하기 위해 북한 정권이 후원하는 해커들을 동원해 돈을 훔치고 세탁하고 있다”고 말했다.



미 재무부에 따르면 지난 3년간 북한과 연계된 사이버 범죄자들은 30억달러(약 4조3000억원) 이상을 탈취했으며, 주로 가상자산을 표적으로 삼았다. 이들은 때때로 진화된 악성코드 등 첨단 수법을 사용한 것으로 나타났다.

