기업 끌고 정부 밀고… 양자기술 산업화 도전

삼성전자와 현대차 등 기업들과 대학, 연구기관, 지원기관이 ‘한국(K)-양자 산업 연합’을 결성해 양자기술의 산업화 확산을 공동 모색한다.



산업통상부는 5일 서울 롯데호텔에서 ‘K-양자 산업 연합 출범식’을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 문신학 산업부 차관을 비롯해 더불어민주당 이언주 최고위원과 양자기술 공급·수요기업, 대학, 연구기관, 금융기관, 지원기관 등 약 150명이 참석했다.



‘K-양자 산업 연합’에는 삼성전자, 현대차, 한화오션, 삼성바이오로직스, LIG넥스원, 대한광통신, 우리로, 우신기연, 마이크로인피니티, 광주과학기술원(GIST), 연세대, KB국민은행, 신한은행, 하나은행, IBK기업은행, 한국양자협회 등 34개 기업·기관 등이 참여했다.



산업부는 이번 출범식을 통해 연구기관 주도로 추진되어 온 연구개발(R&D) 중심의 양자기술이 기업 중심의 산업 적용과 확산으로 전환되는 계기를 마련했다고 평가했다.



산업부는 양자기술 산업화 촉진을 위한 ‘양자기술 산업화 프로젝트’도 함께 발표했다. 이 프로젝트를 통해 초전도 양자처리장치(QPU) 패키징과 극저온 냉각기 등 핵심 소부장(소재·부품·장비)의 국산화를 본격 추진하고, 산업 현장의 난제 해결을 위한 양자 소프트웨어 개발과 검증을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

