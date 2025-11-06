“해외투자 쏠림 갈수록 심해져… 국내투자기반·원화 약화 압력” [경제 레이더]

기관과 ‘서학개미’의 해외투자 확대로 우리나라의 대외 지급능력이 사상 최고 수준으로 향상됐지만, 동시에 국내 투자 기반을 약화하고 원화에 약세 압력을 가할 수 있다는 한국은행의 진단이 나왔다.

한은 국제국 해외투자분석팀 이희은 과장·장예진 조사역은 5일 발표한 ‘순대외자산 안정화 가능성 평가 및 시사점’ 보고서에서 이같이 분석하고 “국내 주식시장 투자 여건 개선, 국민연금의 국내투자 활성화 등을 통해 과도한 민간 부문의 해외투자 편중 경향을 완화할 필요가 있다”고 제언했다.

서울 중구 하나은행 위·변조 대응센터에서 직원이 달러와 원화를 정리하고 있는 모습. 연합뉴스

보고서에 따르면 우리나라 국내총생산(GDP) 대비 순대외자산(대외금융자산-대외금융부채) 비율은 지난 6월 기준 55%로 역대 최고 수준을 기록했다. 순대외자산은 지난해 4분기 사상 처음 1조달러를 상회하기도 했다.

순대외자산 증가는 외화 지급능력과 대외 신인도를 높여 대외건전성을 강화하는 긍정적인 측면이 있다. 그러나 자본의 해외유출에 따라 국내 자본시장 투자기반이 약화하고, 원화 약세 압력이 그만큼 커질 우려도 있다.

특히 보고서는 우리나라 경제 규모 대비 순대외자산 비율이 균형 수준보다 높다고 짚었다. 한국의 순대외자산 ‘안정점’은 2023년 GDP 대비 26%로 추정됐으나 당시 비율은 47%에 달했다.

서학개미 등의 해외투자 증가로 순대외자산 구성이 준비자산 및 은행 부문에서 민간 부문으로 이동하고 있다는 점도 우려되는 부분이다. 이는 수출 등으로 발생한 외환유입 대부분이 민간 해외투자를 통해 유출되고 있고, 이에 따른 외환수요를 은행 및 중앙은행에서 받아주고 있다는 것을 의미한다. 은행 부문 순대외자산은 외환시장 급변동 시 완충 역할을 한다.

보고서는 “따라서 민간부문의 해외투자 편중을 완화할 필요가 있다”며 “(밸류업 프로그램 등) 국내 주식시장 투자여건 개선, 국민연금의 국내투자 활성화 등이 요구된다”고 제언했다.

