천안시 천안형 스마트시티 구축 모델 들고 국제박람회장 찾아가… 우리 모델 세일즈

충남 천안시가 스페인에서 열리는 세계 최대 규모의 스마트시티 박람회를 찾아가 천안형 스마트시티 구축 현황을 소개하며 관련 기업들의 해외시장 개척을 지원한다.

천안시는 스페인 바르셀로나에서 현지시각으로 4일부터 6일까지 열리는 ‘2025 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC)’에서 ‘천안관(Cheonan Pavilion)’ 개관식을 열고 글로벌 홍보 활동을 시작했다고 5일 밝혔다.

김석필 천안시장 권한대행 부시장과 참가기업 대표들이 지난 4일(현지시각) 스페인 바르셀로나 Fira 전시장에서 천안관 리본 커팅을 하고 있다. 천안시 제공



바르셀로나 시청이 주최하는 이 행사는 매년 11월 열리는 세계 최대 규모의 스마트시티 국제 박람회다. 올해는 130개 국가에서 2만 5000여 명이 참여하고 있다.

천안시는 올해 처음으로 천안관을 운영하면서 천안 스마트시티 구축에 참여하고 있는 지역 혁신기업과 대학, 공공기관과 함께 글로벌 네트워크를 확대하고 해외시장 진출을 도모한다.

천안관은 미래 혁신 산업을 선도하고 한국을 대표하는 거점형 도시로의 도약을 위해 천안시에 적용되는 스마트도시 서비스를 직관적으로 경험할 수 있도록 구성됐다.

홍보관에는 스마트도시, 인공지능(AI), 데이터 기술을 보유한 지역 기업 8개 사와 천안과학산업진흥원, 단국대학교, 한국기술교육대학교가 협력기관으로 참여한다.

김석필 천안시장 권한대행 부시장이 지난 4일 천안관 부스를 둘러보며 참가기업 관계자에게 전시기술 설명을 듣고 있다.



참가 기업은 △㈜제닉스로보틱스(무인이송로봇) △㈜하나네트웍스(AI 기반 조명 및 키오스크) △㈜가우스랩(디지털트윈) △㈜그린AI(라이다 기술 활용 군집분석 서비스) △㈜잉클(산업용 빅데이터 처리엔진) △㈜디고랩스(AI 기반 모바일 재활용 솔루션) △㈜인세라솔루션(우주광통신 디바이스) △㈜위드위(재활용 선별 플랫폼)로 천안형 스마트 기술력을 선보인다.

천안시는 청년 글로벌 역량을 강화하고 해외 전시 실무 경험을 제공하고자 대학생 글로벌 서포터즈를 현장에 배치해 통번역 및 홍보 활동을 지원한다. 시는 이번 박람회 참가로 스마트시티 구축 관련 기업들의 해외 판로 개척과 국제도시 이미지를 강화하고 스마트도시 정책 확산에 기여할 것으로 기대하고 있다.

김석필 천안시장 권한대행 부시장은 “SCEWC 2025 참가를 통해 천안의 기술과 기업이 세계에서 경쟁력을 확인했다”며 “천안이 혁신 기술과 인재가 함께 성장하는 대표 스마트도시로 발전하도록 지원하겠다”고 말했다.

