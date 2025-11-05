신봉선, 성형 전 모습 공개 “코 수술만 2번…‘정육점에서 했냐’는 말까지 들어”

개그우먼 신봉선이 자신의 성형 경험을 솔직하게 털어놨다.
지난 4일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에는 신봉선과 함께 개그우먼 김민경, 박소영이 게스트로 출연해 솔직한 토크를 펼쳤다. 이날 방송에서 신봉선은 코 수술만 두 차례 받았다고 밝혀 시선을 모았다.
신봉선은 처음 성형수술을 결심하게 된 계기에 대해 “워낙 들창코, 짧은 코였다. 첫 수술은 1999년 대학교 1학년 겨울방학 때 했다. 어머니가 돈을 아끼는 스타일인데, ‘네 코 수술은 내 돈으로 해줘야겠다’라고 하셨다. 제 코가 외가에서 나온 코다. 아빠는 코가 높다”고 밝혔다.
이어 그는 “코 수술만 하면 제가 되게 예뻐질 줄 알았다. 그래서 그때 대학 교수님과 동기들에게 ‘나 코 성형하고 올 건데 나 못 알아보면 안 된다’하고 수술했다”며 기대에 가득 찼던 당시를 회상했다. 이와 함께 실제 수술 과정에서 부분 마취로 겪었던 생생한 고통까지 전하며 공감을 자아냈다.
하지만 수술 후 개강 날 학교에 돌아갔을 때 주변 반응은 기대와 달랐다고 한다. 교수님은 “너 코 수술한다고 안 했냐”고 물었고, 일부에서는 “‘네 코 정육점에서 했냐’라는 소리까지 들었다”고 전해 충격을 안겼다.
이를 듣던 탁재훈이 자연스러웠던 것 아니냐고 묻자, 신봉선은 “아니다. 실리콘만 딱 넣어놓은 코였다”라고 솔직하게 답해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 또 탁재훈이 “성형한다면 또 어디 하고 싶냐”고 묻자, 신봉선은 “저는 괜찮다. 안 해도 된다”고 단호하게 답했다. 이에 탁재훈은 장난스럽게 “수술 포기하지 마라”고 맞받아 웃음을 더했다.
이날 방송에서는 박소영도 코 성형과 관련된 일화를 공개했다. 그는 과거 KBS 2TV ‘비타민’ 촬영 중 건강검진에서 찍힌 머리 CT 사진 속 코 실리콘이 공개돼 화제가 된 사연을 전하며 시청자들에게 웃음을 안겼다. 박소영은 “저희 엄마가 눈코가 예쁜 편이신데, 제가 아빠 눈코를 닮았다. 그래서 아빠가 늘 미안해하셨다. 수능 끝나자마자 아빠가 성형외과로 데려가주셨다”고 말했다.
한편, 신봉선은 2005년 KBS 20기 공채 개그맨으로 데뷔해 올해 20주년을 맞았다. 그는 지난해 12월에도 자신의 유튜브 채널 ‘ㄴ신봉선ㄱ’에서 코 수술 사실을 셀프 고백해 이목을 모은 바 있다. 그는 “코수술을 두 번 했다”며 “1999년 12월에 첫 수술, 2014년 겨울에 두 번째 수술을 했다. 지금은 그 코로 잘 살고 있다”고 솔직하게 털어놨다.
