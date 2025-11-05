금감원, 캄보디아 사태에 성수동서 해외취업사기 예방 캠페인

최근 캄보디아 등 해외 취업사기 문제가 사회적 문제로 떠오른 가운데, 금융감독원은 청년이 주로 이용하는 온라인 구직플랫폼, 국제공항 등에서 국제 취업사기 및 통장매매 위법성을 홍보한다고 5일 밝혔다.

금감원은 알바천국, 인크루트, 잡코리아, 알바몬의 모바일 앱을 통해 해외 취업사기와 대포통장 거래 관련 유의사항을 안내하고 퀴즈이벤트를 약 한 달간 진행한다. 총 1000명을 추첨해 백화점 상품권, 커피 쿠폰 등 경품을 지급한다.

또 해외 출국자를 대상으로 보이스피싱 연루 피해의 위험성을 알리기 위해 국제공항에서 예방 홍보를 실시한다. 동남아행 국제선이 취항하는 모든 공항의 스크린을 통해 국제 취업사기의 위험성을 안내한다.

국제선 출국장에 입간판을 설치하고, 공항 내 은행 영업점·환전소 등에서 리플렛도 배포한다. 청년 방문 빈도가 높은 서울 성수동에서 메타 팝업스토어 내에 홍보 부스를 설치해 통장 매매·양도, 불법사금융 피해 방지를 위한 유의사항도 안내할 계획이다. 아울러 퀴즈이벤트 참가자에게는 보조배터리, 핸드크림 등 각종 경품도 지급한다.

