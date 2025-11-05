예술성까지 인정받은 그 건물…서울 풍경 가꾸기에 앞장선다

롯데물산은 서울시·YTN과 ‘랜드마크 경관 디자인 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 5일 밝혔다. 롯데물산 제공

롯데물산은 서울시·YTN과 ‘랜드마크 경관 디자인 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 5일 밝혔다. 전날 서울시청 본관에서 열린 협약식에는 장재훈 롯데물산 대표이사, 김성보 서울특별시 행정2부시장, 정재훈 YTN 사장대행이 참석했다.

롯데월드타워·YTN서울타워와 서울시의 주·야간 경관 활성화를 위한 공동 협력 강화 취지에서 협약이 추진됐다. 롯데월드타워와 YTN서울타워는 서울의 경관 구축 공동협력 등 다양한 내용을 구체화할 계획이다.

특히 롯데월드타워와 YTN서울타워는 ‘서울시 랜드마크 경관 디자인 건물’로 공식 지정돼 도시 경관 가치 향상을 위한 조명·미디어 연출을 협력한다. 롯데월드타워는 한강변 야간경관 활성화 추진 사업과 발맞춘 미디어아트 콘텐츠를 기획할 예정이다.

크리스마스와 광복절·추석 등에 미디어파사드 활용 콘텐츠를 선보이면서 시각적 즐거움을 선사한 롯데월드타워는 지난달 예술성, 공공성, 도시경관 기여도 등을 인정받아 ‘제14회 서울시 좋은빛상’ 공모전에서 우수상을 받기도 했다.

장재훈 롯데물산 대표이사는 “롯데월드타워는 명절이나 계절별로 다양한 미디어파사드 콘텐츠를 연출하여 서울 시민에게 선보이고 있다”며 “서울을 대표하는 경관 명소로서 세계인에게 감동을 주는 공간을 만들어낼 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

