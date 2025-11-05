‘캄보디아 거점’ 한국인 상대 투자리딩 사기단 27명 송치

캄보디아 범죄 단지를 거점으로 투자리딩 사기 범죄를 저지른 일당이 무더기로 검거됐다.

대구경찰청 반부패·경제범죄수사대는 5일 캄보디아 범죄 단지에서 한국인을 상대로 100억 원대의 투자리딩 사기 행각을 벌인 혐의(특정경제범죄가중처벌법 위반 등)로 A씨 등 2개 조직에서 활동한 17명을 검찰에 구속 송치했다고 밝혔다. 경찰은 같은 혐의로 자금세탁책 B 씨 등 10명을 불구속 송치했다.

이들은 지난해 2~10월 캄보디아 차이툼에 있는 범죄 단지에서 텔레마케팅 등을 통해 국내 불특정 다수를 상대로 "주식 AI 프로그램에 투자하면 300~400％ 고수익을 올릴 수 있다"고 속여 84명으로부터 투자금 명목으로 105억 원을 받아 가로챈 혐의다.

구속된 이들은 주로 20~30대 한국인 청년으로 지인이나 텔레그램 구인 광고를 통해 캄보디아 투자리딩 사기 조직에 가담한 것으로 조사됐다. 이들은 월급과 따로 범죄 수익 일부를 인센티브로 받아 챙긴 것으로 나타났다. 해당 조직들은 수사망을 피하기 위해 3개월 단위로 SNS상에 올린 투자 회사명을 바꿨고, 조직원별로 시나리오 담당, 광고 담당, 자금세탁 담당 등 역할을 부여해 사기 행각을 벌인 것으로 밝혀졌다.

피의자들은 캄보디아 현지에서 사기 범죄를 저지르고 한국에 다시 입국해 생활하다가 수사에 나선 경찰에 차례로 검거됐다. 경찰은 현재 캄보디아와 인도네시아에 체류 중인 한국인 공범 9명을 붙잡기 위해 여권 무효화 조치를 내리고 인터폴에 적색수배를 요청했다.

경찰 관계자는 "국제공조를 통해 중국인 총책 검거와 범죄 수익금 환수에 수사력을 집중하고 있다"고 말했다.

