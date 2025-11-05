경기·다보스 포럼 선정 ‘혁신 기업’ 한자리

세계경제포럼(WEF)과 경기도가 함께 주최하는 ‘한국판 작은 다보스포럼’이 제2판교테크노밸리 글로벌비즈센터에서 7일 열린다. 이번 행사는 국내 스타트업들이 미래 유니콘 기업으로 성장하는 발판이 될 전망이다.



4일 경기도에 따르면 ‘한국 혁신 스타트업 서밋’에선 도와 WEF가 공동으로 선정한 국내 대표 혁신 스타트업과 유니콘 기업, 세계적 창업 투자회사 등이 한자리에 모인다.



업스테이지, 딥엑스 등 국내 대표 인공지능(AI) 기업들이 ‘한국은 어떻게 AI 주권국이 될 수 있는가’를 주제로 의견을 나누고 유니콘 기업인 야놀자, 루닛이 패널로 참여해 창업자 관점에서 글로벌 확장 전략을 공유한다.



이날 행사엔 경기도4차산업혁명센터가 WEF와 협업해 선발한 혁신가 커뮤니티 ‘코리아 프론티어’ 소속 기업 30곳이 참여한다. 온라인 교육 플랫폼 인프랩 등 선발 기업의 80% 이상은 누적 투자액 50억원 이상이며 이 중 15곳(50%)은 100억원이 넘는다.



이들은 향후 2년간 스위스 다보스에서 열리는 WEF의 ‘혁신가 커뮤니티’에 참여할 기회를 얻는다. 매년 전 세계 100개 기업이 선발되는 WEF ‘기술 선구자 스타트업’에 추천받을 수도 있다. 구글, 트위터, 에어비앤비, 페이팔 등이 기술 선구자 스타트업 출신이다.



한편 도는 국내 최대 수출 전시회인 ‘대한민국 우수상품 전시회(G-FAIR KOREA 2025·사진)’가 3003억원(약 2억1000만달러), 3717건의 수출 계약 추진 실적을 달성하고 지난 1일 막을 내렸다고 밝혔다.

