가을 정취 속 걷기 열풍… 포항시, ‘호미반도 해안둘레길 걷기 인증 이벤트’ 성료

경북 포항시는 4일 문화체육관광부의 ‘여행가는 가을’ 캠페인에 발맞춰 진행한 ‘호미반도 해안둘레길 걷기 인증 이벤트’를 성황리에 마쳤다고 밝혔다.

이번 이벤트는 가을철 걷기 좋은 계절을 맞아 시민과 관광객에게 힐링과 여유를 선사하고, 천혜의 자연경관을 자랑하는 호미반도 해안둘레길의 매력을 널리 알리기 위해 마련됐다.

‘호미반도 해안둘레길'. 포항시 제공

참가자들은 온·오프라인 지정 인증지점을 방문해 스탬프를 획득하고, 완주 시 기념품과 메달을 받을 수 있도록 진행됐다.

이번 인증 이벤트는 가을 여행 주간인 11월 말까지 운영될 예정이었으나, 예상보다 높은 참여율로 준비된 기념품이 조기 소진돼 지난달 31일부로 조기 종료됐다.

시는 행사 종료 이후에도 호미반도 해안둘레길을 찾는 방문객의 발길이 꾸준히 이어지도록 홍보와 관광 인프라 관리를 지속 추진할 계획이다.

참가자들은 호미곶면, 구룡포읍, 동해면 등 포항의 대표 해안 코스를 걸으며 푸른 동해와 절경이 어우러진 풍광 속에서 깊어가는 가을 정취를 만끽했다.

특히 걷기 코스 인근의 카페·식당 등 지역 상권 방문이 자연스럽게 이어지며 지역경제 활성화에도 긍정적인 효과를 가져왔다는 평가다.

윤천수 관광산업과장은 “이번 이벤트를 계기로 호미반도 해안둘레길의 가치를 전국적으로 확산하고, 해양관광도시로서 포항의 매력을 다시 한 번 알릴 수 있었다”며, “앞으로도 걷기 행사뿐 아니라 숙박·체험형 관광 프로그램을 확대해 지역 상권이 살아 숨 쉬는 체류형 관광도시로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

한편 호미반도 해안둘레길은 동해의 푸른 바다와 기암괴석이 빚어낸 절경을 따라 이어지는 명품 트레킹 코스로, 국내외 여행객들에게 힐링과 감동을 선사하는 대한민국 대표 해안길로 주목받고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지