농협물류, 고성군 농축협 통합물류사업 활성화 업무 협약식 개최

농협물류는 16일 정용왕 농협물류 대표이사(첫번째 줄 왼쪽에서 5번째), 김무성 농협중앙회 고성군지부장(6번째), 경남 고성군 관내 6개 농축협 조합장들이 참석한 가운데「통합물류사업 활성화」업무협약을 체결했다. 농협중앙회 제공

농협물류(대표이사 정용왕)는 16일 경남 고성군 관내 6개 농축협*,농협중앙회 고성군지부와「통합물류사업 활성화」업무협약을 체결했다.

* 고성농협, 고성동부농협, 동고성농협, 새고성농협, 고성축산농협, 고성거제통영농협쌀 조합공동사업법인

이번 협약을 통해 농협물류·고성군지부·농축협은 ▲물류공동화 및 통합 운영체계 구축 ▲조합원 실익 증대를 위한 물류비 절감 및 수익성 개선 ▲농산물 순회수집을 통한 원스톱 물류서비스 제공 등 다양한 분야에서 적극 협력하기로 했다.

특히, 농협물류는 시·군 단위 공동물류체계를 구축해 기존 개별 단위로 운영하던 수송·배송 체계를 효율화 할 계획이다. 이를 바탕으로 지역 농업인들의 물류비를 절감하고 농산물 판매 확대에도 기여할 것으로 기대된다.

정용왕 대표이사는 “농협물류가 가진 노하우를 바탕으로 농산물 판매 확대와 농업인 소득 증대에 힘쓰겠다”면서 “앞으로도 효율적인 물류체계 구축을 통해 지속가능한 농업·농촌 실현에 기여하겠다”고 말했다.

