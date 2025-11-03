경북도, 국힘과 예산협의회…사업지원 요청

경북도는 3일 도청에서 열린 '국민의힘-대구경북 지역민생 예산정책협의회'에서 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 성과를 이어가기 위한 포스트 에이펙 사업에 지원을 요청했다고 밝혔다.

예산정책협의회에는 국민의힘 장동혁 대표, 송언석 원내대표, 김도읍 정책위의장, 정희용 사무총장 등 당 지도부와 지역 국회의원들, 이철우 경북도지사, 김정기 대구시장 권한대행 등이 참석했다.

국민의힘-대구경북 지역민생 예산정책협의회. 대구시 제공

이 지사는 "포스트 에이펙 사업 추진과 산불 피해지역 혁신적 재창조, 신공항 건설 및 영일만항 확장, 미래 전략산업 육성 등을 통해 경북이 대한민국 초일류 국가 도약의 중심에 설 수 있도록 국회 차원의 지속적인 관심을 부탁한다"고 말했다.

특히 경북도는 포스트 에이펙 사업으로 한국 문화산업 분야의 다보스 포럼을 지향하는 '세계경주포럼', 에이펙 기념 문화전당과 퓨처 스퀘어 건립, 보문단지 대대적인 리노베이션', 경주 주요 테마를 활용한 신라 평화통일 정원 조성, '경북판 CEO 서밋' 등을 검토 중이다.

도는 이와 함께 대구·경북 신공항 건설 국비 지원과 북극항로 개척에 대비한 포항 영일만항 확장, 철강산업 위기 극복을 위한 특별법 제정, 산불 피해지역 지원 및 재건을 위한 산불 특별법 시행령 제정 및 국비 지원 등에 협조를 건의했다.

또 경국대와 포스텍 의대 설립과 영일만 횡단 구간 고속도로, 대구·경북 광역철도, 경산-울산 고속도로 건설 등에 지원을 당부했다.

