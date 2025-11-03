인천대 해양학과, 스탠퍼드대 ‘세계 최상위 2% 연구자’ 3명 선정

인천대학교는 글로벌 학술 출판사 엘스비어(Elsevier)와 미국 스탠퍼드대가 발표한 2024년 단일연도 부문 ‘세계 최상위 2% 연구자’에 해양학과 교수 3명이 이름을 올렸다고 3일 밝혔다.

‘세계 최상위 2% 연구자’는 스탠퍼드대 존 이오니디스 교수 연구팀이 엘스비어의 데이터베이스 인용 지표를 기반으로 매년 발표하는 연구 영향력 평가 결과다. 전 세계 약 23만명의 연구자 가운데 상위 2% 학자들을 선정한다.

논문 인용 횟수, h-지수, 자기 인용 제외 인용 수 등 여러 지표가 종합적으로 반영된다. 이번에 해양학과 김승규·이재성·정창범 교수가 선정됐다. 김승규 교수는 전주기 부문에서도 동시 선정되는 성과를 거뒀다.

이재성 해양학과장은 “우리 학과는 해양의 기초과학적 이해를 확장하는 동시에 인천이라는 지리적 강점 및 대학 다학제적 연구 역량을 기반으로 국제 공동연구를 강화 중”이라며 “기후 변화와 해양 오염 등 인류가 직면한 핵심 문제 해결에 실질적 기여할 수 있는 연구에 집중하겠다”고 말했다.

