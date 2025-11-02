정찰위성 5기 띄운 한국, 우주전에서 북한 압도했다

군이 추진해 중대형 정찰위성 확보 사업인 425사업의 최종 단계인 정찰위성 5호기가 2일 발사에 성공했다.

북한과의 우주전쟁 1단계에서 한국이 우위에 올랐다는 평가다.

군 정찰위성 5호기가 2일미국 플로리다주 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 발사되고 있다. 스페이스X 제공

국방부는 이날 오후 2시 9분 정찰위성 5호기가 미국 우주기업 스페이스X의 발사체 팰컨 9에 실려 플로리다주 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 성공적으로 발사됐다고 밝혔다.

5호기는 한국 시간으로 2시 23분쯤 발사체와 성공적으로 분리, 목표 궤도에 진입했다. 오후 3시 9분에 지상국과 첫 교신을 진행하며 정상적으로 기능하는 것이 확인됐다.

5호기가 발사에 성공하면서 군의 감시정찰 능력 강화를 위해 2013년부터 추진됐던 425 사업은 마무리 단계로 접어들었다.

1조3000억 원 정도의 예산이 투입됐고, 지난 2023년 12월 1호기인 전자광학·적외선(EO·IR) 위성 1호기 발사에 성공했다. 지난해 4월부터 합성개구레이더(SAR) 위성 2~5기가 성공적으로 발사됐다.

1~3호기는 전력화 작업이 마무리됐으며, 4호기는 운용 시험 평가를 마치고 전력화 여부를 판정 중이다.

SAR 위성은 지상에 있는 30㎝ 크기의 물체까지 식별할 수 있다. 북한에 대한 감시능력이 강화될 전망이다.

북한도 정찰위성 발사를 위한 작업을 추진했다.

북한은 지난 2023년 5월 서해위성발사장에서 정찰위성 만리경 1호를 발사체인 천리마 1형에 실어 발사했으나 추락했다. 같은해 8월 2차 발사를 시도했지만 발사체가 공중 폭발했다.

같은해 11월 세 번째 발사는 발사체가 정상적으로 기능해 위성이 궤도에 올랐다. 하지만 위성 해상도는 군사정찰위성으로 쓰기에는 매우 낮아서 서방 민간 위성서비스 업체의 위성보다도 성능이 낮다는 지적이다.

지표면을 촬영하려면 다수의 위성이 군집을 이뤄 특정 지역을 시간차를 두고 촬영해야 하는데, 북한은 추가 발사 동향을 보이지 않고 있다.

대신 미국산 글로벌호크와 리퍼 무인기를 모방한 대형 무인정찰기와 조기경보기 등을 선보이고 있다. 이같은 상황에서 북한이 군사정찰위성 추가 발사를 단행하기까지는 시일이 걸릴 것이란 평가다.

