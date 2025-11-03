현대차 “싱가포르와 미래 모빌리티 기술 협력”

현대차그룹이 싱가포르 정부와 손잡고 미래 모빌리티 관련 기술 협력을 본격화한다.



현대차그룹은 경주엑스포대공원 내 ‘K테크 쇼케이스’ 행사장에서 싱가포르 내무부 산하 과학기술청(HTX)과 ‘모빌리티 협력을 바탕으로 한 혁신 기술 협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 2일 밝혔다. 이번 MOU는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 주간 체결됐다.



HTX는 2019년 설립된 싱가포르 내무부 산하 연구기관이다. 치안, 국경안보, 화생방, 보안시스템 등의 분야에서 첨단 기술을 연구·개발하고 있다.



현대차그룹과 HTX는 이번 업무협약을 통해 싱가포르 정부가 운영하는 플릿(Fleet) 차량을 대상으로 기술 실증은 물론 로보틱스, 수소 등 미래 기술 전반에 걸쳐 공동 연구 및 적용 가능성을 함께 모색할 계획이다.



현대차그룹은 싱가포르 내무부의 차량 운영 시스템의 효율성 제고를 위해 2028년 말까지 다목적 모듈형 전동화 플랫폼 실증 사업을 추진한다. 이번 협력은 싱가포르 정부가 운영하는 플릿을 대상으로 진행되는 첫 기술 실증 사례다.



싱가포르 내무부는 다양한 완성차를 수입·개조해 용도별로 운영해 왔지만, 플랫폼이 과도하게 분산되고 운용하는 차량의 설계 변경이 어려워 실증에 어려움을 겪었다. 이에 현대차그룹은 모듈형 구조가 적용된 기아의 목적기반모빌리티(PBV)를 기반으로 한 솔루션을 제시할 계획이다.



이번 실증 사업은 향후 싱가포르 내무부의 전기차 전환 정책과도 연계해 싱가포르 정부의 지속 가능한 운송 인프라 구축에 기여할 것으로 전망된다.

