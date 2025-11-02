지드래곤이 '특별한 꽃다발' 선물한 연예인 누구?… "차 빼러 가요"

지드래곤이 장원영에게 특별한 꽃다발을 선물했다. APEC 광고 영상 캡처

빅뱅 지드래곤이 아이브 장원영에게 꽃다발과 함께 재치 있는 응원 멘트를 남겼다.

지난달 31일 장원영은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 꽃다발 사진 한장을 게재했다.

공개된 사진에는 지드래곤의 인스타그램 계정 태그가 되어 있었으며, 꽃다발에는 그가 직접 보낸 것으로 추정되는 카드가 꽂혀 있었다.

카드에는 ‘2025 차 빼러 가요, 1young/31 표 좀 빼주시Z… We’re up all night to get Lucky! Show ’em what u’ve got! -Xoxg(우리는 행운을 얻기 위해 밤을 지새웠어! 네가 가진 걸 보여줘!)’라는 메시지가 적혀 있었다.

장원영의 인스타그램에 업로드 된 꽃다발 사진. 장원영 인스타그램 캡처

팬들은 지드래곤의 메시지가 다소 “암호 같다”면서도 “신박하다”라는 반응을 함께 보였는데, 해당 문구 속 ‘1young/31’은 장원영의 이름, SNS 업로드 날짜(31일)를 뜻하는 것으로 풀이된다.

또, ‘차 빼러 가요’는 그가 참여했던 ‘APEC 2025 KOREA’ 홍보 영상 속 대사를 나타내는 것으로 유추할 수 있고, ‘Get Lucky’는 다프트 펑크(Daft Punk)의 노래 제목과 장원영이 탄생시킨 유행어 ‘럭키 비키’를 합친 것으로 해석된다.

이어, ‘Xoxg’는 아이브의 신곡 ‘XOXG’를 연결한 것으로, 곧 월드 투어를 앞둔 아이브의 무대를 응원하는 의미를 담은 것이라 볼 수 있다.

장원영은 사진에 비행기, 별, 제복 이모지와 함께 지드래곤 계정을 태그해 감사 인사를 전했다.

앞서, 지드래곤은 APEC 2025 코리아 홍보대사로서, APEC 홍보 영상의 주인공으로 등장하며 장원영과 함께 연기 호흡을 맞춘 바 있다.

'쇼 왓 아이 엠' 월드 투어 포스터. 스타쉽 엔터테인먼트 제공

이러한 인연으로 지드래곤은 장원영이 속한 아이브의 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)’의 시작을 응원한 것으로 보인다.

아이브는 같은 날 서울 올림픽공원 KSPO 돔에서 두 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)’의 막을 올렸다. 공연은 이달 2일까지 이어지며, 멤버들의 솔로 무대가 최초로 공개돼 팬들의 열렬한 호응을 얻고 있다.

지난달 31일 경북 경주시 라한셀렉트호텔에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬에서 공연을 펼치는 지드래곤. 연합뉴스

지드래곤 역시 같은 날 경주 라한셀렉트호텔 대연회장에서 열린 ‘APEC 정상회의 환영 만찬’ 무대에서 공연을 펼치며 전 세계 정상들의 찬사를 받았다. 지드래곤은 12월 12일부터 14일까지 서울 고척스카이돔에서 앙코르 콘서트를 개최할 예정이다.

