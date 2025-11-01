이태원 대신 홍대로 모인 핼러윈…2일 새벽까지 집중관리

핼러윈 주말인 지난달 31일 서울 유흥가에는 코스튬을 한 청년들이 몰려 북새통을 이뤘지만 경찰의 집중 관리에 큰 사고는 발생하지 않았다. 이태원 참사 영향으로 이태원 일대에서 경찰의 인파관리가 강화되자 홍대 관광특구로 인구가 밀집하는 풍선효과가 나타났다.

핼러윈 데이인 31일 서울 마포구 홍대 거리에서 경찰이 순찰을 돌고 있다. 뉴싯,

1일 서울 마포구청 등에 따르면 전날 오후 9시부터 11시까지 홍대 관광특구에 집계된 인파는 11만명 수준이었다. 2022년 이태원 참사 이후 다시 최대 수준을 기록했다는 분석이다. 홍대 클럽거리는 각종 코스프레 의상 입고 분장을 한 청년들로 가득했고 현장에 배치된 안전요원들은 “멈추지 말고 걸어 달라”, “멈춰서 사진 찍지 말아 달라”고 외치며 이동을 안내했다. 거리에 설치된 혼잡도 전광판에는 ‘매우혼잡’이라는 경고문구가 떴다.

반면 이태원 거리는 같은 시간 1만8000명 수준의 인구가 밀집해 이태원 참사 당시 5만8000명과 비교해 다소 줄었지만 여전히 거리에는 청년들이 많은 청년이 모였다. 오후 9시쯤 전광판에는 ‘매우혼잡’ 문구가 나타났고 10시쯤부터는 참사 현장인 해밀톤호텔 뒷골목 진입이 통제됐다. 전날 오후 11시부터는 지하철 6호선 이태원역 양방향이 무정차통과했다.

이날 서울 14개 지역에 대한 중점관리에 나선 경찰은 사고 위험성이 높은 경사로와 좁은 도로에 중앙분리대를 설치하고 한방향 통행을 유도하면서 안전을 관리했다. 서울 주요 번화가는 밤새 북새통을 이룬 것으로 전해졌다. 다만 큰 사고는 발생하지 않았다.

경찰은 핼러윈 주말이 이어질 것으로 보고 이날 오후 9시부터 다음날 오전 3시까지 비상근무를 유지한다.

