선문대 한국어교육원 외국인유학생 1400명, 경복궁·인사동·에버랜드서 한국 문화 체험

선문대학교(총장 문성제)는 한국어교육원생 1400여명이 전원이 참여한 대규모 문화연수를 실시했다고 31일 밝혔다.

지난 29일 있었던 이번 연수는 외국인 유학생들의 한국문화 이해 증진과 지역사회 정주 지원, 글로벌 상생 가치 실현을 목표로 서울과 경기지역에서 진행했다.

선문대 한국어교육원에 재학중인 외국인유학생들의 한국 전통 문화 체험.

한국어교육원 전체 구성원이 함께하는 전원 참여형 프로그램으로 35대의 대형 전세버스를 이용해 강사와 직원들이 인솔자로 동행했다.

연수는 오전반과 오후반으로 나뉘어 진행됐다. 1040명은 경기도 용인 에버랜드를 방문해 사파리월드, 플랜토피아, T익스프레스 등 다양한 어트랙션을 즐기며 한국의 여가 문화를 체험했다. 360명은 서울 경복궁과 인사동을 탐방하며 한복을 착용하고, 전통음식과 공예 체험 등 한국의 전통문화를 직접 경험했다.

이 같은 대규모 현장 체험형 프로그램은 국내 대학 중에서도 드문 시도로 평가받고 있다. 선문대는 이를 통해 외국인 유학생들의 소속감 강화, 학습 의욕 제고, 정주의식 함양을 도모하고 있다.

한국 전통 문화 체험에 나선 선문대 한국어교육원생들이 지난 29일 경복궁 근정전 앞에서 촬영한 기념사진.

그리스 출신 유학생 디미트라투 니키 안나 학생(한국어교육원 초급반)은 “한복을 입고 경복궁을 걸으니 한국 드라마의 주인공이 된 기분이었어요. 친구들과 함께 한국문화를 직접 체험하면서 한국을 더 사랑하게 됐습니다”라고 소감을 전했다.

문성제 총장은 “이번 문화연수가 유학생들이 한국문화를 체험하며 선문 공동체의 일원으로서 자부심을 느끼는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”며, “이를 통해 한국의 역사와 문화를 깊이 이해하고 지역사회와 함께 성장할 수 있는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

선문대학교는 충남 라이즈(RISE·지역혁신중심 대학지원체계) 사업의 국제화 과제로 ‘외국인 유학생 유치 및 정주사업’을 수행하고 있다. 이를 위해 유학생정주지원센터, 상호문화지원센터, 유학생한국어센터 등을 운영하며, 유학생이 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 지원 프로그램을 지속 추진하고 있다.

