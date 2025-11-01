해커스공무원, 서울시·지방직 7급 시험 합격컷+혜택 제공

오늘 2025년 11월 1일(토), 2025년도 서울시 및 지방직 7급 공무원 시험이 전국 각 지역에서 일제히 시행된다.

이에 해커스공무원은 시험 직후 빠른 가답안 확인과 실시간 합격 예측을 위해 ‘2025 서울시·지방직 7급 합격예측 풀서비스’를 운영한다고 밝혔다.

해당 서비스는 시험에 응시한 수험생이라면 누구나 해커스공무원 홈페이지를 통해 이용 가능하며, 빅데이터 기반의 합격컷 산출 프로세스를 통해 보다 정확한 합격 예측 결과를 확인할 수 있다. 또한, 해커스공무원의 스타 강사진이 직접 제공하는 과목별 해설 강의도 함께 제공된다.

수험생은 자신의 답안을 입력해 자동 채점할 수 있으며, 시험지 채점과 간편 채점 두 가지 방식을 자유롭게 선택할 수 있다. 또한 과목별 석차 분석을 통해 개인 점수뿐만 아니라 경쟁자와의 점수 비교가 가능하며, 실시간 합격컷 변동 알림 문자 서비스도 지원된다.

시험 당일인 오늘 11월 1일(토), 채점 참여자에게 다양한 혜택이 마련되어 있다. 시험 응시표 인증 후, ▲오후 3시까지 채점 시 네이버페이 3천원 ▲오후 5시까지 채점 시 2천원 ▲시험 당일까지 채점 시 1천원이 전원 제공된다.

이외에도 11월 1일(토)부터 11월 4일(화)까지 채점을 완료한 수험생 중 추첨을 통해 ▲에어팟 ▲버거킹 와퍼세트 ▲스타벅스 아메리카노 ▲CU 모바일상품권(3천원) ▲교촌치킨 허니콤보+콜라 ▲교보문고 기프트카드(1만원) ▲배스킨라빈스 파인트 아이스크림 등의 경품이 제공된다.

또한, 채점 인증 이벤트도 함께 진행된다. 지정된 커뮤니티에 소문내기 게시글을 작성하고 URL을 제출하면 추첨을 통해 ▲도미노피자 포테이토(오리지널)M+콜라 세트를 받을 수 있으며, 게시글을 3개 이상 작성한 모든 참여자에게는 ▲CU 모바일상품권(3천원권)이 전원 증정된다.

자세한 사항은 해커스공무원 공식 사이트에서 확인할 수 있으며, 해당 사이트에서는 9급·7급 공무원 시험, 지방직 시험, 국가직 시험, 면접 강의 및 인강 관련 정보도 함께 제공하고 있다.

