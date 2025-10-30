“가을이 떠난다”…금요일 밤 비 후, 다시 찾아오는 겨울의 문턱 [내일날씨]

금요일 밤부터 중부지방, 전라권 중심으로 비가 내린 뒤 기온이 떨어지며 다시 강추위가 찾아오겠다.

서울 광화문 사거리에서 두꺼운 외투를 입은 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

이창재 기상청 예보분석관은 30일 기상청 정례 예보 브리핑을 통해 "내일(31일) 밤부터 토요일(11월 1일) 오전 사이 중부지방과 전라권에 5㎜ 안팎의 비가 내리겠다"며 "일부 경상 내륙에도 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다"고 예보했다.

이 기간 불안정한 대기로 서해안을 중심으로는 돌풍과 함께 천둥·번개가 동반될 가능성도 있다.

한 차례 비가 지나고 난 뒤 토요일 낮부터 북쪽의 찬 공기가 내려오고 대륙 고기압이 확장하면서 기온이 차차 하강할 것으로 관측된다. 특히 주말부터 다음주 초까지는 평년보다 기온이 낮아 추운 날씨가 나타날 전망이다.

이 예보분석관은 "11월 1일과 2일 아침에는 바람이 강하게 불면서 체감온도가 더 낮아 춥겠다"며 "11월 3일부터는 복사냉각이 더해지면서 아침 추위가 절정을 보일 것으로 예상된다"고 밝혔다.

11월 3일 아침 최저기온은 1~14도, 낮 최고기온은 12~21도를 오르내릴 것으로 관측된다.

다음주 초 추운 날씨로 내륙과 산지를 중심으로 서리나 얼음이 나타날 것으로 보인다.

이 예보분석관은 "추위 강도는 지난주 추위와 비슷한 수준"이라며 "이 기간 일교차도 10도 이상으로 크게 나타나는 만큼 추운 날씨로 인한 건강 관리에 유의해야 한다"고 당부했다.

한편 다음주 후반부터는 평년 수준의 기온이 회복되면서 다시 온화한 날씨가 이어질 전망이다.

