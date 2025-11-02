“요즘 물 안마시는 MZ, 생각 달라질걸?”…‘제주삼다수 탐정사무소’ 가보니

“쏭이 탐정과 함께 삼다수의 비밀을 밝혀주세요!”

지난달 30일 제주 서귀포시 남원읍 수망다원. 제주삼다수 팝업스토어를 알리는 ‘쏭이’ 인형이 손을 흔들며 방문객을 맞이하고 있었다. 가장 먼저 눈길을 사로잡은 건 쏭이 뒤로 펼쳐진 자연 경관이었다. 끝이 안 보이는 녹차밭과 바다가 자리 잡고 있어 보통 도심 속 건물에 둘러싸여 진행되는 여타 팝업과는 사뭇 다른 느낌이었다.

지난달 30일 제주도 서귀포시 수망리 ‘제주삼다수 탐정사무소’ 팝업스토어 전경.

이번 ‘제주삼다수 탐정사무소: 미션시작! 제주삼다수의 우수성을 밝혀라!’ 팝업은 제주삼다수가 자체 브랜드로는 처음으로 제주도에서 진행해 더욱 특별하다. 그간 서울 등에서만 브랜드 팝업을 진행했으나, 젊은 층을 공략하기 위해 적극적인 소비자 접점 확대에 나섰다. 오는 19일까지 제주삼다수의 품질과 철학을 오감으로 느낄 수 있는 이색 체험형 공간으로 운영된다.

‘제주삼다수 탐정사무소’ 팝업스토어 내부 순발력 존.

운영 첫날인 이날 넓은 잔디와 나무로 둘러싸인 입구를 지나 내부로 들어가니 마치 탐정 셜록의 방으로 들어온 듯한 공간이 펼쳐졌다. ‘탐정사무소’라는 미스터리 콘셉트에 맞게 실제 탐정 사무실을 연상시키는 인테리어가 곳곳에 배치됐다. 직접 탐정이 돼 △순발력 △판단력 △관찰력 등 각 테스트를 거치며 단서를 수집하고 사건을 해결해야 ‘미션 컴플리트’다.

‘제주삼다수 탐정사무소’ 팝업스토어 내부 판단력 존.

먼저 사건 접수처에서 QR 코드를 찍고 탐정 유형 검사를 진행했다. 약 1분간의 검사 후 받아든 결과는 분석과 직감의 완벽한 밸런스를 나타내는 ‘오백탐정’. 이어 순발력 존에선 정해진 초를 정확하게 눌러 제주삼다수 우수성에 대한 힌트 도장을 받는 테스트가 진행됐다. 목표 시간과 오차 범위 내로 누르니 정예 팀장으로 인정, “50여만 년 전에 형성된 지하 420m ‘화산 암반’에서 생성된 삼다수”라는 힌트를 얻을 수 있었다.

‘제주삼다수 탐정사무소’ 팝업스토어 내부 관찰력 존.

판단력 존에서는 330ml 페트병 중 숨겨진 500ml 병을 찾는 미션이 마련됐다. 블라인드 박스에 놓인 투명 삼다수 페트병 중 손 끝 감각만으로 500ml 병을 찾아내니 “전세계가 인정한 27년간 ‘수질 변화’가 없는 안전한 물”이라는 힌트가 제공됐다. 마지막 관찰력 존에서도 손으로 자갈을 휘저어 숨겨진 단서를 찾는 체험이 이어졌다. 몇 개의 틀린 단서를 찾은 끝에 “‘화산송이’와 현무암층이 빚어낸 명품, 제주삼다수”라는 힌트를 얻었다.

‘제주삼다수 탐정사무소’ 팝업스토어 내부 셜록쏭이의 서재.

체험을 마친 뒤에는 포토존 ‘셜록쏭이의 서재’와 포토부스에서 즉석 사진을 촬영할 수 있었다. 사건보고서 작성 공간에서 체험 후기를 남기면 수망다원 녹차 티백, 탐정유형별 아크릴 키링, 팬시스티커 등 다양한 굿즈가 증정된다.

‘제주삼다수 탐정사무소’ 팝업스토어 뒤로 펼쳐진 제주 수망다원 녹차밭 전경.

팝업 외부에 녹차밭과 잔디마당으로 구성된 힐링존도 마련돼 있어, 방문객들이 자유롭게 휴식과 포토타임도 즐길 수 있었다. 주말 한정 사전 예약을 통해 참여할 수 있는 ‘다도 클래스&카페 프로그램’도 진행된다. 참가자는 말차 격불치기 체험과 함께 제주삼다수로 우린 차와 다과를 즐기며 제주의 자연과 여유를 만끽할 수 있다.

‘제주삼다수 탐정사무소’ 팝업스토어 마스코트 쏭이.

제주삼다수 관계자는 “도파민 등 자극을 추구하는 요즘, 고객들이 잠시라도 힐링을 느낄 수 있도록 제주를 택했다”며 “무엇보다 충성 고객인 4050세대 주부를 넘어 젊은 층과의 접점을 늘리고자 했다. 젊은 층 사이에서 물 섭취보다 커피나 제로 음료, 탄산수를 마시는 유형이 크게 늘고 있다. 사실상 우리의 경쟁자는 2, 3위 브랜드가 아니다”라고 설명했다.

이어 “이번 팝업스토어는 단순 전시를 넘어 제주삼다수 고유의 스토리와 세계관을 즐겁게 체험할 수 있는 공간으로 기획했다”며 “앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 브랜드 가치와 제품의 우수성을 폭넓게 전할 계획”이라고 덧붙였다.

