관세·희토류 주고 받고… 美·中 갈등 일단 봉합

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 트럼프 2기 첫 정상회담을 갖고 중국의 희토류 수출통제 유예와 미국의 대중국 관세 10%포인트 인하 등에 합의했다. 희토류 수출통제 강화와 100% 추가 관세 부과로 거세게 맞붙으며 한때 회담 불발론까지 거론됐으나 양국 정상은 파국을 피했다.



트럼프 대통령은 30일 부산 김해공군기지에서 시 주석과 약 1시간 40분 회담한 뒤 귀국길에 올라 전용기 에어포스원 내에서 진행한 약식 기자회견에서 미·중 회담 결과를 밝혔다. 양국 정상이 만난 것은 6년 4개월 만이다.

미소 띈 악수 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 30일 김해국제공항 내 나래마루에서 정상회담을 앞두고 악수하며 기념촬영을 하고 있다. 트럼프 행정부 2기가 출범한 뒤 처음 마주한 양국 정상은 관세, 희토류 등 핵심 쟁점에 합의하면서 확전을 피했다. 부산=AP연합뉴스

중국은 희토류 수출통제를 1년간 유예하기로 했는데, 트럼프 대통령은 중국이 유예를 매년 연장할 것으로 예상했다. 트럼프 대통령은 또 중국이 미국으로 유입되는 펜타닐(마약) 전구물질 등을 차단하기 위해 협력하기로 했으며 미국은 중국이 마약 유입 차단에 협조하지 않는다며 부과해온 이른바 ‘펜타닐 관세’를 종전 20%에서 10%로 낮췄다고 설명했다. 이에 따라 평균 57%던 대중 관세는 47%로 낮아졌다. 중국은 대두 등 미국산 농산물을 즉시 구매하기로 했다. 트럼프 대통령은 내년 4월 중국을 방문할 예정이며, 이후에는 시 주석이 플로리다주 팜비치나 워싱턴으로 올 계획이라고 언급했다.



트럼프 대통령은 내달 중순 만료되는 미·중 간 ‘초고율 관세 유예’ 기간의 재연장 문제에 합의했는지는 언급하지 않았다. 양국은 올해 초 서로에게 100%가 넘는 초고율 관세(미국은 중국에 145%, 중국은 미국에 125%)를 부과하다가 현재 유예 합의를 거듭하고 있다.



중국 관영 신화통신은 시 주석이 정상회담에서 “(미·중 양국이) 상호보복의 악순환에 빠져서는 안 된다. 평등·존중·호혜의 원칙에 따라 계속 대화하고, 문제 목록을 계속 줄여나갈 수 있다”고 말했다고 전했다. 신화통신은 양국 정상이 경제 및 무역, 에너지 등 분야에서 협력을 강화하고 인문 교류를 촉진하기로 합의했다고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석. AP연합뉴스

트럼프 대통령이 취임한 지 9개월여가 지나 열린 회담에서 미·중은 확전을 피하게 됐다. 완벽한 무역 협상은 이뤄지지 않았지만 갈등을 관리하고 숨고르기를 하면서 양 정상 간의 대화를 이어나가겠다는 뜻이다. 양국 모두 통상 분야에서의 ‘치킨 게임’이 양국 경제에 미칠 영향을 우려했다는 평가가 나온다. 또 트럼프 2기에도 미·중 전략경쟁은 계속되지만 시 주석과의 대화를 이어나가겠다는 뜻으로도 볼 수 있다.

