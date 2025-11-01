[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 2일 (일요일)

쥐

96년생 똑같은 말도 표현방법에 따라 달라진다.

84년생 멋이란 자기 개성에 어울려야 한다.

72년생 취미와 일상생활을 명확하게 구분하라.

60년생 지금 이 순간부터가 시작이라고 생각하라.

48년생 오늘만 날이 아니니 다음을 생각하라.

36년생 집안에 있어도 밖을 나가도 마음이 편치 않다.

소

97년생 힘들면 힘들다고 이야기하는 것이 유리하다.

85년생 무엇을 실행하고 요구할지 생각하라.

73년생 꾸준히 밀고 나가면 좋은 결과가 있다.

61년생 오늘은 인간관계에 좋은 상황을 접할 수 있다.

49년생 수수한 모습을 지향하는 것도 보기에 좋다.

37년생 갈등이 골이 깊어진다면 마음의 문을 열어라.

범

98년생 종교나 철학에 관심을 기울이면 정신건강에 길하다.

86년생 나의 생각이 배치될 가능성이 농후하다.

74년생 여성은 바라는 것을 얻고 남성은 실수를 범한다.

62년생 부산하게 움직이는 만큼 이득은 생긴다.

50년생 상대를 헤아리지 못한 만큼 상대도 마찬가지.

38년생 극을 달리면 더 위험하고 손해보기 쉽다.

토끼

99년생 벗을 가까이 하면 순조롭게 일이 풀린다.

87년생 미리 도착해서 기다리는 것이 상책이다.

75년생 손바닥에 놓인 물건을 소유하지 못한다.

63년생 맡은 일에 충실해야 손실이 없다.

51년생 강직한 모습을 보여주되 일관성이 중요하다.

39년생 버릴 것은 버리고 취할 것은 취한다.

용

00년생 남녀간의 애정문제가 발생한다.

88년생 절망적인 상황에서도 희망이 있다고 믿어라.

76년생 망설이지 말고 자신의 영역을 넓혀나가라.

64년생 불만을 토로하지 말고 참을 줄도 알아야 한다.

52년생 상가나 건물매매는 서북방으로 추진하세요.

40년생 바쁘게 다녀봐도 별다른 성과는 없다.

28년생 원하는 것을 얻지만 오래 간직함은 힘들다.

뱀

01년생 현재일에 너무 상심하지 말라.

89년생 이성보다는 감성에 매달려야 효과적이다.

77년생 한 송이 국화꽃을 피우려면 노력과 희생이 필요하다.

65년생 입장을 밝히는 것은 좋지만 도에 지나치면 곤란.

53년생 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있는 것이 세상의 이치.

41년생 토지 땅 대지매매는 서남방으로 추진하세요.

29년생 가족이나 타인과 화해하기 좋은 시기.

말

02년생 태양이 모습을 드러내는 운이다.

90년생 서로 반목하는 일은 없애고 조화를 이루어라.

78년생 목표를 세우고 공부하는 것은 발전을 향한 과정.

66년생 자신을 못다스리면 스스로 무덤을 팔 수 있다.

54년생 반대하는 일에 필요 이상으로 매달리면 힘들다.

42년생 눈에 보이는 것은 두렵지 않다.

30년생 부부유별이 없어지는 것은 아니다.

양

03년생 소신껏 움직이면 소득이 크다.

91년생 불난 집에 부채질하는 행동은 지양하라.

79년생 궁금한 것은 알아보고 다음을 생각해야 좋다.

67년생 결자해지라는 말을 헤아리고 행동하라.

55년생 주변에 인재가 모여있는 것은 성공의 지름길.

43년생 북쪽이 불리하니 이동하지 마라.

31년생 좁은 것 보다 넓은 공간에 있는 것이 좋다.

원숭이

04년생 소탈한 모습으로 대하면 좋은 때이다.

92년생 적당한 시기에 좋은 사람을 만난다.

80년생 간섭이 잦아지는 시기지만 한 귀로 버려라.

68년생 힘든 일이 있을 때에는 대리인을 내세워라.

56년생 새로운 일을 도모하기 전에 기반을 구축하라.

44년생 사업자는 내실을 기하는 것이 좋다.

32년생 걱정하던 일 하나는 해결될 운.

닭

05년생 힘든 고비에 극복이 가능하다.

93년생 부질없는 일에 관심을 기울이지 마라.

81년생 여유가 없으면서 느긋한 행동은 어리석다.

69년생 선배나 윗사람의 충고를 귀담아 들어야 손해가 없다.

57년생 가깝지도 멀지도 않은 거리를 유지하라.

45년생 와병중인 사람은 병세가 차츰 호전된다.

33년생 자신이 맡은 분야에 혼신을 다하길 바란다.

개

06년생 물품구입으로 실물수를 조심하자.

94년생 우연히 만난 사람 때문에 일희일비한다.

82년생 외모만 중요하다는 착각속에 빠지지 마라.

70년생 단순한 정보교환이 큰 도움을 가져다준다.

58년생 뒤로 물러나 있는 것이 훨씬 유리한 시점이다.

46년생 유일한 안식처를 찾을 수 있을 듯하다

34년생 전체를 생각하면 자기을 돌볼 여유가 없다.

돼지

95년생 자신이 처한 현실에서 벗어나는 게 순서다.

83년생 절망적인 상황에서도 희망이 있다고 믿어라.

71년생 미진했던 일들이 하나씩 풀려나간다.

59년생 본분만 잘 지킨다면 밑지는 거래는 없다.

47년생 마음이 불안하면 일단 피하고 생각해라.

35년생 무심코 행한 행동으로 상처받으면 안된다.

