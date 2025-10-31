[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 1일 (토요일)

쥐

96년생: 직선적인 표현은 자신에게 불리하다.

84년생: 사람이나 돈은 고갈되기 전에 보충하라.

72년생: 조금만 양보하면 모두에게 유익하다.

60년생: 득실을 따지기엔 다소 무리가 있다.

48년생: 고개를 숙이는 것은 매우 중요하다.

36년생: 굳어 있는 마음을 부드럽게 풀자.

소

97년생: 한 우물만 제대로 파자 그러면 성공한다.

85년생: 자기개발을 위한 고민을 해라.

73년생: 상대방에 따라서 대응방법을 찾자.

61년생: 자신의 능력을 발휘하는 일진이다.

49년생: 부족한 것은 도움을 청하자.

37년생: 일에 위기상황을 벗어나기가 쉽다.

범

98년생: 올라서지 말고 저자세가 필요하다.

86년생: 손익 계산만 하다가는 얻는 것이 없다.

74년생: 오후에는 금전의 즐거움이 있다

62년생: 내면을 살찌우는 게 중요하다.

50년생: 비슷하게 보인다고 단정짓지 말자.

38년생: 루머에 일일이 대응하지 말자.

토끼

99년생: 해왔던 일을 변함없이 진행하자.

87년생: 예상 밖의 결과가 나오는 운이다.

75년생: 말없이 실천하는 자는 실익을 챙긴다.

63년생: 살며시 다가서야 성사된다.

51년생: 손해보는 마음으로 임하면 편안하다.

39년생: 순리를 택하는 것이 안정하다.

용

00년생 악의적인 소문에 피해를 일을 수 있다.

88년생: 통신이나 문서관계는 잘 마무리하라.

76년생: 연인과 함께 보내는 운이다.

64년생: 부부싸움이 예상되니 조심하라.

52년생: 일에 시기를 제대로 택해야 한다.

40년생: 일방적인 인간관계는 유지하기 힘든다.

28년생: 남의 것을 탐하지 마세요.

뱀

01년생 이성과의 갈등이 생긴다.

89년생: 자신의 하는 일에 드러내기는 아직은 이르다.

77년생: 약속이 겹치지 않도록 주의하라.

65년생: 쉬어 가는 때는 다른 건 잊어버려라.

53년생: 서남방에서 좋은 소식이 온다.

41년생: 가장 중요한 것은 건강이다.

29년생: 협상에 상대방의 의중을 살피자.

말

02년생 한번의 실수로 끝나자.

90년생: 엇갈리는 만남 속에 한사람을 만난다.

78년생: 하면 된다는 마음으로 일하자.

66년생: 순식간에 주변여건이 변할 수 있다.

54년생: 짚고 넘어갈 일을 대충 넘기지 말라.

42년생: 급한 불을 빨리 끄는 것은 좋다.

30년생: 그간의 고생이 되던일이 헛되지 않다.

양

03년생 긍정적이고 인정하는 자세로 임하라.

91년생: 개척하고 노력하는 정신이 필요한 시기다.

79년생: 마음에 없는 말은 잠깐의 유익이다.

67년생: 움직이는 방향을 잘 택하라.

55년생: 지인과 선배 上人으로 도움을 얻는 운이다.

43년생: 건강에 좋다고 남용하지 말라.

31년생: 너무 과욕이나 무리한 건강을 해친다.

원숭이

04년생 자영업자는 소득이 약하다.

92년생: 직업에 기쁨 소식이 온다.

80년생: 지인의 금전으로 압력사가 있다.

68년생: 조언을 구하는 게 좋다.

56년생: 미래에 적응할 수 있도록 교육시켜라.

44년생: 모처럼 즐거운 시간을 가지겠다.

32년생: 부동산 문제로 고심하는 운이다.

닭

05년생 일을 하다가 오류가 생긴다.

93년생: 서북방에서 소소한 재물을 얻는다.

81년생: 하루를 시작하면 기분이 좋은 날이다.

69년생: 직업적인 어려움은 다소 있다.

57년생: 마음에 있으면 행동으로 나타나라.

45년생: 태도가 좋은 사람은 귀인을 만난다.

33년생: 내적인 문제로 고민하는 일이 있다.

개

06년생 상대의 분위기에 압도당하지 말라.

94년생: 욱하는 마음에 움직이면 곤란을 겪는다.

82년생: 친구들에게 연락해도 저마다 핑계다.

70년생: 금전관계에 독촉과 압박이 있다.

58년생: 금전적인 소비가 커지니 조심하라.

46년생: 중요한 약속을 잊어버리지 말라.

34년생: 고집이 황소라면 피곤하므로 자제하자.

돼지

95년생: 타성보다 활력 넘치는 사람을 만나라.

83년생: 모든 결정은 뒤로 미루는 것을 좋다.

71년생: 화를 내어 싸움을 하면 불리하다.

59년생: 선량한 사람은 실제로 착한 일을 한다.

47년생: 그동안 쌓인 오해를 풀자.

35년생: 금전관계라면 일단 피하자.

